Candia (AVS): “Nelle case di comunità manca il personale, ma Bucci invita i cittadini ad andarci”

Liguria. “Bucci invita i liguri ad andare nelle case di comunità in caso di codici bianchi o verdi, ma la maggior parte di queste strutture è ancora chiusa e in quelle già aperte c’è carenza di operatori sanitari”

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, attacca il presidente Marco Bucci per avere invitato i pazienti a rivolgersi alle case di comunità in caso di emergenze mediche. Questo pomeriggio, è stata discussa in Consiglio regionale l’interrogazione della capogruppo Candia sulla dotazione di personale medico nelle case di comunità.

“La Regione Liguria ha recentemente avviato la campagna istituzionale per illustrare ai cittadini il ruolo delle case di comunità. Ad oggi, però, su 32 case di comunità, solo la metà è stata inaugurata. Ma anche dopo l’inaugurazione, da quanto emerso in aula dalle dichiarazioni dell’assessore, è evidente non ci siano ancora i pediatri, mentre i medici di famiglia sono presenti solo in determinate fasce orarie”.

“Siamo ben lontani dal servizio h24 previsto dal decreto ministeriale 77. Quindi come fanno i pazienti, come dice Bucci, ad andare nelle case di comunità in caso di emergenza, se di sera e nei weekend sono chiuse e metà sono ancora da aprire?”, conclude Selena Candia.