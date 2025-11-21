Campagna vaccinazione antinfluenzale: programmati 28 open day in Liguria senza prenotazione

Liguria. Prosegue la campagna 2025/2026 per la vaccinazione contro l’influenza con nuovi open day e vaccini senza prenotazione in luoghi pubblici, compresi alcuni centri commerciali. Per la prima volta il vaccino quest’anno è gratuito per tutte le fasce d’età.

Il vaccino, che è stato reso disponibile in via prioritaria fino a ieri per le persone over 60, i soggetti fragili e coloro per i quali la vaccinazione è fortemente raccomandata secondo la circolare del Ministero della Salute, da oggi è disponibile e gratuito per tutti.

“Le Asl di tutta la Liguria – spiega Massimo Nicolò assessore alla sanità di Regione Liguria – hanno predisposto con diverse modalità gli open day aperti a tutti e senza prenotazione per incrementare il più possibile l’adesione. I dati sono già molto positivi e in netta crescita rispetto allo scorso anno: le vaccinazioni sono state oltre 230 mila, circa il doppio dello scorso anno, in un periodo analogo”.

“Vogliamo arrivare a numeri ancora più alti e per questa ragione abbiamo ampliato la rete dei punti vaccinali a disposizione: oltre ai medici di famiglia, le farmacie e gli ambulatori Asl, sono programmati open day in centri commerciali, in case della comunità e nei luoghi dell’entroterra, nelle sedi delle aziende e tramite alcuni mezzi mobili: così sarà più facile per tutti i cittadini mettersi in sicurezza dalle forme più gravi dell’influenza. Anche io oggi mi sono vaccinato dal mio medico di famiglia per proteggere me stesso e coloro che mi stanno accanto, un gesto semplice ma fondamentale perché la prevenzione è un impegno che riguarda ciascuno di noi”.

I dati effettuati tramite il monitoraggio nel 2024 confermano la tendenza di una forte crescita dell’adesione alla campagna vaccinale: dopo 7 settimane di campagna nel 2024 erano state somministrate 107 mila dosi totali, nel 2025 dopo 4 settimane di campagna sono state somministrate 231.500 dosi totali.

Il confronto non è di facile interpretazione poiché lo scorso anno la campagna è partita con una settimana di anticipo e il monitoraggio più tardi, ma è evidente una sensibile crescita dell’adesione.

Per prenotare i canali disponibili sono i seguenti:

– Salute Simplex (sul web o sulla app, accedendo nella sezione prenotovaccino o direttamente sulla pagina web www.prenotovaccino.regione.liguria.it)

– Telefonando al numero verde 800 938 818

– Accedendo alle Case della Comunità o agli sportelli dedicati delle Asl

– In farmacia

– Dal medico di famiglia o dal pediatra (per effettuare il vaccino direttamente nello studio medico).

Le singole Asl hanno inoltre adottato ulteriori iniziative con numeri di telefono dedicati alla prenotazione, punti vaccinali straordinari nei pressi di supermercati o altre aree commerciali con accesso diretto, ambulatori mobili che si aggiungono ai punti dedicati alla somministrazione del vaccino nelle sedi tradizionali.

Di seguito i dettagli:

Asl2

Per la vaccinazione antinfluenzale sono disponibili gli ambulatori Asl (per i dettagli: Vaccinazione antinfluenzale). È possibile prenotare il vaccino anche attraverso Salute Simplex, i canali CUP, farmacie e medici di medicina generale.

È stata anche attivata una campagna di vaccinazione antinfluenzale con unità mobile per raggiungere direttamente la cittadinanza nelle aree più periferiche. Per queste tappe è previsto l’accesso diretto senza prenotazione o con prenotazione su www.prenotovaccino.regione.liguria.it.

Il calendario dei prossimi appuntamenti

25 novembre:

dalle 9.30 alle 11 – Cisano sul Neva, piazza Gollo, davanti alla Sala Gollo

dalle 11.30 alle 13.30 – Villanova, davanti al salone dei fiori in piazza Cav. Isoleri

dalle 14.30 alle 16 – Ceriale, piazzale antistante la sede della CRI, via Dottor Antonio Tagliasacchi 93

2 dicembre:

dalle 9.30 alle 11.30 – Toirano, piazza Renè ed Ugo Rosciano (angolo via Braida), nelle immediate adiacenze della sede municipale

dalle 12 alle 13.30 – Boissano, piazza Gilberto Govi vicino al Comune

dalle 14.30 alle 16 – Noli, piazza Morando

9 dicembre:

dalle 9 alle 11 – Celle Ligure, via Boagno 6 davanti al Comune

dalle 12 alle 13.30 – Quiliano, piazza della Costituzione c/o Palazzetto dello Sport

dalle 14.30 alle 16 – Spotorno, Lungomare Marconi 121, c/o Sala Convegni Palace

12 dicembre dalle 9 alle 13: Savona, piazza Sisto IV davanti al Comune