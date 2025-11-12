Cambio al vertice del circolo PD di Finale: Chiara Sfriso nuovo segretario

Finale Ligure. Ieri sera (11 novembre), un’affollata assemblea del Circolo PD di Finale Ligure, alla presenza del segretario provinciale Emanuele Parrinello, ha ratificato le dimissioni, già da tempo annunciate, di Carlo Decia da segretario del Circolo e ha eletto, per acclamazione, Chiara Sfriso.

“Quando sono stato eletto avevo annunciato che sarebbe stato, il mio, un incarico di breve durata, in questi mesi abbiamo lavorato molto e siamo il primo partito della nostra città, ora è giunto il momento di cambiare e ringiovanire”, ha sottolineato Decia.

Nella prossima riunione la segretaria presenterà la sua squadra ed il suo programma.