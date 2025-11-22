Cambi in Eccellenza? La Voltrese ufficializza Cirillo, Castiglione corteggiato da S.F. Loano e Arenzano

Pietra Ligure. La finestra di mercato è alle porte e, in Eccellenza, si percepisce già aria di cambiamento. Nel caso della Voltrese è già ufficiale l’arrivo di Elia Cirillo, portiere classe 2003 con un curriculum di tutto rispetto. Ai genovesi serve blindare ulteriormente i pali dopo aver subito 14 reti in 9 partite. Un dato sì abbastanza negativo, ma in linea con i gol subiti di anche squadre di primo ordine (il Busalla primo ad esempio ne ha subite 12).

Per questo si è optato per i guanti dell’ex Savona, Celle Varazze e Grosseto. In arrivo dal Fossano, per i genovesi sarà una sicurezza in più per cercare di risalire dalla zona playout, che al momento occupa alla tredicesima posizione a 6 punti assieme all’Arenzano.

Il comunicato del club:

“La Voltrese Vultur dà il benvenuto ad Elia Cirillo, portiere (classe 2003), che ha giocato con Savona, Varazze, Vado, Grosseto, Gelbison, Fossano”.

Ed è proprio il club di Cocco che cerca sul mercato per la medesima situazione. Secondo indiscrezioni, il club genovese è sulle tracce di un centrocampista. I biancorossoneri sembrerebbero aver messo gli occhi su Tommaso Castiglione, centrocampista attualmente del Pietra Ligure. Un pezzo pregiato del campionato con un curriculum importante, che non sarà facile da ottenere.

Assieme al club di Cocco, che tra l’altro ha già allenato Castiglione al Pietra Ligure, si inserisce anche la S.F. Loano, ultima in classifica con soli 4 punti. Per loro la partenza di Campelli ha lasciato un grosso vuoto che deve essere ancora colmato, oltre a rinforzarsi per cercare di uscire dal pantano della zona rossa della classifica.

Il club pietrese non ha ancora fatto sapere nulla sulla probabile cessione, la squadra di Moraglia non lascerà partire facilmente un giocatore di livello come lui. Un indizio però potrebbe essere il minutaggio del giocatore, impiegato solamente per 190 minuti dall’inizio del campionato.