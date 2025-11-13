Calciomercato, Mirco Vassallo ufficiale alla Cairese. Tra gli svincoli Celella e Guarco

Serie D

Con l’avvicinarsi della sosta natalizia comincia a rialzarsi la temperatura del mercato. Seconda ufficialità per la Cairese dopo il difensore Giorcelli. Mancava un centravanti di peso. Ha deluso Reinero ed ecco quindi Mirco Vassallo. Punta centrale di esperienza, aveva rescisso con la Vogherese e sarà a disposizione di mister Floris nella delicata trasferta contro l’Imperia.

Classe 1993, Vassallo vanta un percorso importante che lo ha visto protagonista con le maglie di Vado, Ligorna, San Marino, Aglianese, Sangiuliano City, United Riccione, Mezzolara, Sanremese, Luparense, Brusaporto e Vogherese.

Eccellenza

Dopo l’addio di Campelli, che la scorsa settimana è approdato alla Genova Calcio, la San Francesco Loano saluta anche il classe 2008 Thomas Celella. Il classe 2009 Giulio Robotti lascia l’Arenzano. Lascia il Millesimo il difensore classe 1993 Simone Guarco, su di lui c’è forte l’interesse di un club savonese.

Promozione

Il classe 2003 Alessandro Folco è lo svincolato del Pontelungo.

Seconda Categoria

Svincolato dalla Priamar Liguria il 2006 Alessandro Maggiore.