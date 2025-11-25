Calcio, il Savona cerca la sua “colonna sonora”: via al contest per l’inno biancoblù

Nuova iniziativa per il Savona. Il club biancoblù lancia un contest per realizzare l’inno ufficiale. Un’iniziativa per coinvolgere la città: “Dare spazio agli artisti del posto dando voce direttamente ai tifosi biancoblù” – questo il commento del club – “Un’iniziativa portata avanti da Mirko Principato e Massimo Piperissa, che non poteva che essere accolta con entusiasmo da tutti noi”.

Le modalità per provare a realizzare l’inno

Oggi parte qualcosa di speciale.

Il Savona FBC apre ufficialmente il contest musicale aperto a tutti per creare il nuovo inno biancoblù: una melodia capace di raccontare la nostra storia, la nostra passione, il nostro orgoglio. Perché il vero protagonista è il cuore biancoblù che batte in ogni savonese. In ogni emozione che ci unisce sotto gli stessi colori. Il contest inizia oggi. Il resto lo scriveremo insieme.

Questo il “regolamento” per partecipare:

Art. 1 – Finalità del Contest

Il presente contest ha lo scopo di selezionare il nuovo Inno ufficiale del Savona FBC. L’iniziativa è aperta a tutti e promuove creatività, partecipazione e identità sportiva.

Art. 2 – Partecipanti ammessi

Possono partecipare: artisti singoli, band e collaborazioni tra più autori. Nessun limite di età o provenienza.

Art. 3 – Modalità di partecipazione

È necessario inviare:

Brano originale (mp3/wav)

Testo completo

Dati del/dei partecipanti

Autodichiarazione di paternità dell’opera all’indirizzo: comunicati.savonafbc@gmail.com

Art. 4 – Durata del Contest

Il contest inizia mercoledì 26 novembre. Tutti i brani devono pervenire entro il 31/12/2025.

Art. 5 – Requisiti artistici del brano

Il brano deve essere originale e adatto all’uso come inno ufficiale (durata consigliata 1’30” – 3’00”).

Bonus punteggio:

Inserimento di parte di un coro storico del Savona Calcio

Citazione del delfino, simbolo del club

Art. 6 – Diritti d’autore

Gli autori del brano vincitore mantengono i diritti morali dell’opera. I diritti patrimoniali saranno ceduti al Savona FBC, che potrà utilizzare l’inno senza limiti territoriali o temporali.

Art. 7 – Valutazione

La giuria valuterà originalità, qualità musicale, coerenza con l’identità del club, coinvolgimento e bonus previsti dall’Art. 5.

Art. 8 – Giuria

La giuria sarà composta da rappresentanti del Savona FBC e professionisti del settore. Le decisioni sono insindacabili.

Art. 9 – Contatti

Telefono: +39 379 3030366

Email: comunicati.savonafbc@gmail.com

Art. 10 – Accettazione

La partecipazione implica l’accettazione integrale del presente regolamento.