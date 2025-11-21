Calcio dilettanti: ricerca della prima vittoria, sfida tra “self made men”, derby cittadini e match tra ex

Serie D Girone A

Cairese vs Ligorna (domenica ore 14,30 al Brin)

Appena un punto di vantaggio sull’ultimo posto. Per la Cairese è tempo di ottenere la prima vittoria casalinga e di trovare continuità di risultati. Floris potrà contare su Mirco Vassallo, arrivato la scorsa settimana per rinforzare l’attacco. Il livello di difficoltà sarà alto visto che il Ligorna di mister Pastorino è terzo in classifica e oltre al gioco di livello vanta giocatori di spessore in tutti i reparti.

Celle Varazze vs Derthona (domenica ore 14,30 all’Olmo-Ferro)

In primis è una partita tra due squadre di livello che ambiscono a migliorare il loro posizionamento a centroclassifica. Ma tra gli spunti di interesse c’è anche la sfida tra Mario Pisano e Pietro Buttu. Ne è passato di tempo dai derby post Covid tra Finale e Pietra Ligure in Eccellenza. Ma soprattutto dagli inizi della carriera dei due tecnici ponentini, entrambi arrivati in Serie D partendo dal basso (in senso figurato) e scalando le categorie.

Eccellenza

Voltrese Voltur vs San Francesco Loano (domenica ore 15 al San Carlo)

La classifica in coda è ancora cortissima. E quindi per la squadra di Brignoli, ultima in classifica, c’è ancora la possibilità di lottare per la salvezza diretta. Per farlo, però, serve una serie di vittorie negli scontri diretti. Quello contro lo Sporting Taggia è stato rinviato a mercoledì 3 dicembre. Domenica, invece, una trasferta contro una squadra che ha 6 punti, due in più dei loanesi, ma in crescita visto che si è risollevata dopo le cinque sconfitte consecutive iniziali.

Prima Categoria “B”

Speranza vs Veloce (domenica ore 15 al Briano)

Un mister giovane in rampa di lancio come Davide Pisano dello Speranza e un ex traghettatore promosso capitano della nave come Alessandro Morbelli della Veloce. Uno dei pochi derby savonesi del Girone B di quest’anno è però una sfida da non perdere per la forza delle due squadre. Probabilmente non sono attrezzate per contendere la vittoria alle genovesi, Olimpic su tutte, ma hanno entrambe le carte in regolare per provare a qualificarsi ai playoff.

Seconda Categoria “B”

Pallare vs Plodio (domenica ore 14,30 al Ravera)

Allenatori invertiti. Con Roso ex del Plodio e la coppia Soldano-Siri ex del Pallare. Due formazioni nel gruppone delle cinque prime in classifica prima dello scatto in avanti del Sassello, unica formazione di quelle di vertice ad essere scesa in campo settimana prossima. Visto l’equilibrio che regna nel girone l’impressione è che saranno proprio i tanti scontri diretti a fare la differenza. E domenica eccone uno particolarmente sentito.