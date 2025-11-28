Calcio dilettanti: domenica di possibili sliding door, le cinque partite

Serie D Girone A

Vado – Lavagnese (domenica alle 14,30 al Chittolina)

Il Vado deve rialzarsi subito dopo la sconfitta contro il Gozzano. Roselli sfida il suo recentissimo passato con un bomber Alfiero in più nel motore. I genovesi giocano senza particolari pressioni di classifica. Per i rossoblù un turno sulla carta favorevole. Si scontrano il Ligorna (2^) e il Chisola (3^). In caso di successo sicuramente Bondioli e compagni guadagneranno punti almeno su un’inseguitrice.

Eccellenza

San Francesco Loano – Millesimo (domenica ore 15 al Ferrando di Alassio)

Derby savonese in confluiscono la lotta per la salvezza e per un posto di prestigio ai playoff. La San Francesco Loano cerca ancora la svolta dopo il cambio Lupo – Brignoli. La sconfitta nello scontro diretto contro la Voltrese brucia ancora. Il Millesimo veleggia nelle zone alte e ha l’occasione per dare continuità di risultati.

Carcarese – Voltrese (domenica ore 15 al Corrent)

Il percorso della Carcarese fin qui è stato buono. I dodici punti posizionano la squadra di Battistel appena fuori dalla zona playout. Una vittoria contro una Voltrese in crescita (zero punti nelle prime cinque partite, 9 nelle ultime X) permetterebbe di mettere ancora più strada rispetto alle zone calde.

Promozione

Praese – Savona (domenica ore 15 al Baciccia – Ferrando di Genova)

L’anno scorso a gennaio la sliding door della stagione del Savona era stata una vittoria proprio al Baciccia- Ferrando. Come contro l’Olimpic, domenica la sfida alla Praese capolista potrebbe rilanciare le ambizioni del Vecchio Delfino, con l’infermeria ormai quasi svuotata del tutto. Si apre una settimana importante per gli uomini di Cola: mercoledì 3 dicembre il recupero a Genova contro la Superba e domenica prossima match contro il Finale di Alessi e Monteforte. Ma ora la concentrazione è alla sfida contro la capolista. Una sconfitta potrebbe spingere il club a qualche scelta drastica, o immediata o nella finestra di dicembre.

Prima Categoria “A”

San Filippo Neri – Albingaunia (domenica ore 18 al Riva)

Derby al Riva. Sembra tutto apparecchiato per la vittoria dell’Albingaunia. La squadra di Poggi punta ai playoff mentre la formazione giallorossa ha perso nove partite su nove. Squadra affidata momentaneamente a Curto dopo le dimissioni di Torregrossa e Rotiroti. Clima teso come si evince dal comunicato del giudice sportivo. Ma si sa, il calcio è imprevedibile. In particolare quando di mezzo c’è un derby.