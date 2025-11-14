Calcio dilettanti: crisi o ripartenza, cinque match da bollino rosso

Il programma del calcio dilettantistico savonese mette in scena per questa domenica cinque partite da bollino rosso. Un esito positivo darebbe il via alla ripartenza delle squadre coinvolte dopo qualche zoppicamento di troppo, mentre un ulteriore passo falso potrebbe certificare o inaugurare minicrisi.

Serie D (12^ giornata)

Imperia – Cairese (domenica al Ciccione alle ore 14,30)

Due sconfitte e una vittoria. Per poter parlare di cambio di passo con Floris, la Cairese deve vincere contro l’Imperia, altrimenti il rischio – in caso di K.O. – è di scivolare all’ultimo posto della classifica. Non sarà facile contro una formazione nerazzurra partita in ritardo ma che comunque è riuscita a rimanere agganciata al gruppone delle pretendenti alla salvezza. I nerazzurri hanno solo un punto in meno rispetto ai gialloblù nonostante un’estate super travagliata a differenza dei valligiani. Nella Cairese si potrebbe già vedere l’ultimo innesto, l’attaccante Mirco Vassallo.

Eccellenza (10^giornata)

S.F. Loano – Taggia (domenica ore 15 al Merlo di Ceriale)

Dopo la vittoria pesantissima di due settimane fa contro l’Arenzano, la formazione di Brignoli deve vincere per togliersi finalmente dall’ultimo posto in classifica. Ultima contro penultima. Una sfida che può cambiare, e non poco, l’umore in casa rossoblù. In positivo ma anche in negativo.

Promozione “A” (10^ giornata)

Superba – Savona (domenica ore 15 al Ceravolo)

Il Savona ha vinto appena tre partite delle nove disputate. Un solo risultato, ovvero i tre punti, possono risollevare il morale dopo lo 0 a 0 contro il Ca de Rissi. La pazienza sta per esaurirsi visti i tanti sforzi compiuti sul mercato. Un ulteriore passo falso potrebbe mettere in discussione la posizione di mister Cola. L’editoriale sulla situazione dei biancoblù.

Finale – Bragno (domenica ore 15 al Borel)

Le alte aspettative per i giallorossoblù gestione Alessi-Monteforte si stanno sgonfiando. Nelle ultime sei partite, il Finale ha vinto soltanto una volta. Pesa la valanga di goal subiti (16 in 9 turni). Una sconfitta contro il Bragno potrebbe avvicinare la squadra alla zona playout. La squadra di Ferraro è in ripresa, una vittoria e un pareggio nelle ultime due.

Prima Categoria “A” (8^ giornata)

Dego – Albingaunia (domenica ore 15 al Rizzo)

Passaggio importante per l’Albingaunia, che ha rallentato dopo il fuoco e fiamme che ha portato al pareggio contro la Virtus Sanremese. Mister Poggi non è stato soddisfatto delle ultime due uscite in campionato (pareggio ad Andora e sconfitta contro la Golfo Dianese) ma il passaggio del turno in Coppa Liguria potrebbe aver almeno in parte ridato verve alla squadra. Mancherà un buon numero di giocatori tra le fila dei bianconeri. Lato Dego, le vicissitudini del campo Perotti, distrutto dall’alluvione, hanno portato Frumento a ridimensionare gli obiettivi (“salviamoci il prima possibile) ma di fatto i tredici punti conquistati piazzano i valligiani nella griglia playoff al momento.