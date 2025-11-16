Calcio dilettanti: Albissole e Savona esultano dal divano, crolla il Ceriale

Serie D

Non hanno giocato le tre formazioni savonesi impegnate in quarta serie. Ma si è comunque disputato un buon numero di partite. Vittoria casalinga 2 – 0 del Club Milano contro la Lavagnese. Il Derthona di Pietro Buttu supera 3 – 0 tra le mura amiche la NovaRomentin. Vittoria del Ligorna, che si impone 2 – 0 sulla Valenzana Mado. Basta un goal al Saluzzo per superare la Biellese.

Le partite rinviate: Celle Varazze – Asti, Vado – Gozzano, Imperia – Cairese, Sestri Levante – Chisola.

Classifica parziale: Vado 28, Chisola 26, Ligorna 25, Saluzzo 20, Varese 19, Sestri Levante e Biellese 18, Derthona 17, Valenzana 16, Asti e Lavagnese 15, Celle Varazze 12, Gozzano, Sanremese e Club Milano 11, Cairese 9, Imperia e NovaRomentin 8.

NovaRomentin penalizzata di un punto, in grassetto le squadre con una gara in meno

Eccellenza: Busalla capolista solitaria

La ponziopilatesca politica federale del “laissez faire” ai comuni costringe il Millesimo a fare 200 km (tra andate e ritorno) di strada in piena allerta arancione per raggiungere il terreno di gioco del Bogliasco. Sul campo finisce 0 – 0. Stessa sorte capitata al Busalla, con circa 170 kilometri per giocare a Carcare. L’opinione della nostra testata, stando alle tante segnalazioni ricevute, è che gli eventi sportivi dovrebbero essere rinviati d’ufficio con l’allerta arancione.

I genovesi vincono 2 a 1 al Corrent con i goal di Piccardo e Curabba nel primo tempo. I biancorossi accorciano le distanze nella ripresa con Bruzzone. La cosa che spicca è che la partita Altarese – Bordighera (in programma subito dopo) è stata invece rinviata.

Nelle altre partite disputate, Genova Calcio e Athletic Club Albaro finisce 1 a 1, Molassana e Fezzanese impattano 0 a 0 e il Campomorone Sant’Olcese vince il big match contro il Rivasamba per 1 a 0. Anche per la formazione di Sestri Levante una lunga trasferta in piena allerta.

Le partite riviate: Golfoparadiso – Voltrese, Pietra Ligure – Arenzano, San Francesco Loano – Sporting Taggia.

La classifica: Busalla 22, Campomorone e Fezzanese 20, Millesimo e Athletic 18, Rivasamba 17, Molassana, Genova Calcio e Pietra Ligure 14, Carcarese 11, Golfoparadiso 9, Bogliasco 8, Voltrese e Arenzano 6, Sporting Taggia 5, S.F. Loano 4.

In grassetto le squadre con una partita in meno.

Promozione: gongolano Albissole e Savona dal divano

Il colpaccio della giornata è della (non più sorpresa) Ca de Rissi. La formazione di Scala, dopo aver pareggiato contro il Savona, batte 2 a 1 la capolista Sestrese. Diluvia sul Ceriale, che perde 6 a 2 sul campo della Praese confermando tutte le difficoltà di questo inizio di stagione.

Al momento la nuova capolista è la Praese, ma in caso di vittoria nel recupero l’Albissole di mister Cattardico potrebbe balzare davanti a tutti.

Le partite rinviate sono state Albissole – Masone, Finale – New Bragno, Legino – Sampierdarenese, Pontelungo – Little Club James, Serra Riccò – Baia Alassio e Superba – Savona.

La classifica: Praese 23, Sestrese 22, Albissole e Ca de Rissi 21, Pontelungo 15, Savona 14, Baia Alassio 12, Legino e Finale 11, Masone 10, New Bragno 9, Superba e Sampierdarenese 7, Serra Riccò e Little Club James 6, Ceriale 5.

In grassetto le squadre con una gara in meno.

Prima Categoria

Rinviato per intero il programma della Prima Categoria “A”. Non senza polemiche visto che il rinvio di Dego – Albingaunia e Altarese – Bordighera è arrivato dopo le lamentele dei club e a poche ore dalla partita. Nel Girone B si sono giocate ieri alcune partite (qui i risultati) mentre oggi la capolista Olimpic ha battuta 1-2 la Pegliese.