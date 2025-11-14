Cairo, raccolta fondi della Polisportiva di Bragno per rifare il tetto al teatrino della frazione

Cairo Montenotte. La Polisportiva di Bragno avvia una raccolta fondi per il rifacimento della copertura del teatrino, di proprietà della Parrocchia, da sempre un punto di riferimento della frazione dove si svolgono eventi, pranzi comunitari, feste, tombolate e momenti di incontro che tengono viva la socialità del paese.

“Purtroppo – come scrivono gli organizzatori dell’iniziativa – il tetto della struttura è ancora in amianto e, dopo le ultime piogge, ha manifestato in modo improcrastinabile tutte le sue criticità con gravi ed evidenti infiltrazioni. Una situazione di vera e propria emergenza che non è più possibile tamponare con semplici riparazioni: serve un rifacimento totale dell’intera copertura”.

L’intervento è stato stimato in circa 28 mila euro, una cifra che né la Parrocchia né la Polisportiva, da sole, riescono e possono sostenere. Per questo motivo l’Unione Polisportiva Bragno ha deciso di scendere in campo e avviare una raccolta fondi: “Ci rivolgiamo a tutti: cittadini, aziende, amici della frazione e della valle chiedendo un contributo concreto per ridare al nostro teatrino un tetto sicuro e accogliente – commenta il presidente Matteo Tortarolo – Il teatrino è uno spazio semplice, ma fondamentale per la frazione di Bragno: un luogo dove ci si incontra, si organizzano iniziative e si mantengono vive le relazioni tra le persone. Con il vostro aiuto potremo continuare ad aprirlo a tutti, garantendo uno spazio sicuro e rinnovato anche per il futuro. Sono certo che, come in passato, ognuno farà la sua parte”.

Un’iniziativa sostenuta a “piene mani” dall’Amministrazione comunale: “Non stiamo parlando di un semplice edificio, ma di un vero e proprio luogo del cuore, punto di riferimento negli anni di intere generazione – sottolinea il sindaco Paolo Lambertini – che deve essere mantenuto in vita per la sua fondamentale funzione sociale e aggregativa. Per questo motivo condividiamo e appoggiamo l’iniziativa portata avanti con spirito di comunità dall’U. P. Bragno e invitiamo tutti, in base alle proprie possibilità, a dare una mano”.

Chi volesse effettuare una donazione può farla utilizzando l’IBAN: IT31G0342549440CC0102001004 – Causale: “Contributo rifacimento tetto Teatrino Bragno”, oppure rivolgendosi ai banchetti che l’U.P. Bragno allestirà in piazza Stallani domenica 30 novembre (Fiera di Sant’Andrea); sabato 6 dicembre; domenica 21 dicembre (Fiera del Cappone) e martedì 6 gennaio. In queste giornate saranno venuti torrone, biscotti, crostate e dolci, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il rifacimento del tetto.