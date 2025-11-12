Cairo, più colonnine di ricarica per veicoli elettrici con aree dedicate anche nelle frazioni

Cairo Montenotte. Punti di ricarica per veicoli elettrici anche nelle frazioni: la giunta cairese approva un atto di indirizzo per implementare le “colonnine” sul territorio comunale, con particolare attenzione alle aree periferiche e più decentrate.

Su proposta dell’assessore all’Ambiente Ilaria Piemontesi, che ha predisposto un elaborato cartografico in cui vengono indicate le zone dove l’Amministrazione Comunale vorrebbe garantire maggiori servizi al cittadino valorizzando l’aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile, è stato deliberato il piano per le eventuali manifestazioni d’interesse.

“Oltre a quelle su suolo privato c’è già una postazione nel centro della città, ma il nostro obiettivo è quello di aumentarne il numero e realizzare una capillare rete di ricarica in ambito urbano con l’installazione e la gestione su suolo pubblico di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi plug-in mirata – commenta Piemontesi – Per quanto riguarda il capoluogo è stata identificata un’area nella zona tra via VVX Aprile e gli impianti sportivi in località Vesima, e sono state indicate anche altri punti a Bragno, Ferrania, Rocchetta e San Giuseppe. Ci auspichiamo che ci sia interesse da parte di alcune società del settore così da portare avanti il progetto di sviluppo sostenibile”.