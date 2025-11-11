Cairo, nessun parco fotovoltaico nella cava dei Poggetti che resta da bonificare

Cairo Montenotte. Fumata nera per il progetto che avrebbe interessato la cava di argilla dei Poggetti in merito alla realizzazione un parco fotovoltaico da 5,99 mwp di potenza massima.

Lo Sportello Unico delle Attività produttive del Comune di Cairo ha archiviato la pratica per il mancato rispetto dei tempi e la carenza di documentazione presentata dalla EMI dei fratelli Bagnasco, ancora titolare dell’autorizzazione estrattiva del sito, per la creazione di una centrale energetica.

Restano a carico della società gli interventi di rinaturalizzazione e di bonifica del sito, inattiva dal 2022 che deve ancora essere in parte riqualificata al fine di trasformarsi con una destinazione d’uso diversa e ambientalmente compatibile.

Con l’archiviazione dell’iter il Comune perde, però, anche le misure compensative legate al progetto, tra cui l’integrale rimozione e smaltimento dell’attuale manto di copertura in amianto sul magazzino di via Cortemilia e l’installazione di nuovo tetto sia sull’immobile sopracitato, sia sul palazzetto dello sport in località Vesima.