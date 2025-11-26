Cairo, in biblioteca l’incontro “Sapori&Saperi: formaggio che passione!”

Cairo Montenotte. La Sezione Soci Coop Liguria di Cairo Montenotte organizza l’incontro pubblico “Sapori&Saperi: formaggio che passione!”, che si terrà venerdì 21 novembre, alle 16, nella Biblioteca Civica “F.C. Rossi” al primo piano di Palazzo Scarampi in Via Ospedale Baccino 28.

L’incontro rappresenta l’occasione per scoprire un piccolo mondo dal latte alla tavola, tra tradizione e innovazione. L’attività casearia della famiglia Fiandino vanta infatti una lunga storia ed ha sede dal 1920 la sede a Villafalletto, nel Cuneese.

È qui che Mario ed Egidio Fiandino continuano la tradizione di famiglia allevando vacche di razza Bruna Italiana e trasformando il latte 100% piemontese in formaggi e burro: ad essi è affidato il compito di raccontare questa bella storia familiare e di ripercorrere la filiera.

Fattorie Fiandino hanno creato, prime al mondo, il Metodo Kinara® utilizzando il “vero caglio vegetale” che rende questi formaggi 100% vegetariani e naturalmente senza lattosio, un prodotto sano e genuino e compatibile anche con diverse esigenze alimentari.

L’iniziativa si inserisce nel programma “Corsi&Percorsi” realizzato dalle Sezioni Soci di Coop Liguria per promuovere e favorire scelte consapevoli da parte dei consumatori, anche approfondendo la conoscenza della filiera, delle produzioni del territorio, della cultura alimentare.

Nell’occasione la Sezione Soci Coop Liguria di Cairo Montenotte consegnerà alla Caritas Parrocchiale la donazione stanziata dalla Cooperativa per le associazioni locali al fine di incentivare, attraverso la solidarietà, il voto per il bilancio da parte dei Soci.

L’incontro, a partecipazione libera e gratuita, si concluderà con una degustazione.