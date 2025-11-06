Cairese, colpo in difesa: arriva Giorcelli, promosso in Serie C con il Bra

Cairo Montenotte. Colpo di mercato per la Cairese che ha ufficializzato l’arrivo di Nicolò Giorcelli per la difesa, tra i protagonisti della conquista della Serie C con il Bra nella scorsa stagione. Oltre all’esperienza in Serie D con la Correggese, il classe 2003 è cresiucto nei settori giovanili di Juventus e Roma.

Il comunicato: L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare l’arrivo di Nicolò Giorcelli, difensore classe 2003! Cresciuto nei Settori Giovanili di Juventus e Roma, Nicolò ha già maturato importanti esperienze in Serie D, vestendo le maglie di Correggese e Bra, con cui ha conquistato il campionato nella scorsa stagione. Da parte di tutta la società, un caloroso benvenuto e i migliori auguri per una stagione ricca di soddisfazioni!

La nota del club: L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare una novità nello staff della Prima Squadra. Davide Balotelli è il nuovo Allenatore in Seconda e Match Analyst della Prima Squadra. Da parte di tutta la società, i migliori auguri per la nuova stagione.