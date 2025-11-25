  • News24
Postpartita

Cairese in fondo alla classifica. Giorcelli: “Ci gira tutto male ma dobbiamo eliminare anche i piccoli difetti” fotogallery

Mercoledì di passione per la squadra gialloblù che giace al penultimo posto in classifica, vietato sbagliare contro l'Imperia

Cairese penultima in classifica. Domani nel recupero contro l’Imperia l’unico risultato possibile per non far sorgere dubbi anche durante la gestione Floris è la vittoria. La prestazione contro una squadra forte come il Ligorna, seconda della classe, fa ben sperare nonostante la sconfitta per 1 a 0.

Il difensore Nicolò Giorcelli, arrivato insieme agli attaccanti Hernandez e Vassallo per rinforzare la squadra, commenta così la partita contro i genovesi: “Non ho voglia di parlare di me stesso, io parlo del gruppo. Tutto gira a nostro svantaggio ma noi dobbiamo aggiustare i nostri difetti per toglierci il prima possibile da questa posizione. Il gruppo è coeso, dobbiamo seguire i più vecchi della squadra. Mi hanno accolto benissimo a partire dallo staff. Solo tutti insieme possiamo uscirne. Dobbiamo fare punti per alzare il morale della squadra”.

Contro l’Imperia è fondamentale, ma per noi lo sono tutte – continua -. Fare punti ci farebbe affrontare la gara dopo in modo migliore. Dobbiamo metterci qualcosa di più“.

Ho ritrovato Floris dopo l’esperienza a Bra. So come lavora e mi trovo bene così come con tutto l’ambiente Cairese”, conclude.

