Cairese, Floris: “Brucia aver regalato la partita dopo una grande prestazione”

Cairo Montenotte. C’è tanto rammarico nel commento di mister Roberto Floris al termine di Cairese-Sestri Levante. I suoi avevano trovato il vantaggio nei primi minuti ma il Sestri Levante è riuscito prima a pareggiare e poi nel finale a fare il 2-1 beffando i gialloblù.

“Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra importante, non dobbiamo dimenticarcelo – dichiara il tecnico -. Però abbiamo preso due gol su due rimesse laterali, e questo brucia ancora di più: abbiamo letteralmente regalato la partita, subendo un solo tiro nel primo tempo. Non possiamo permettercelo“.

Sulla gara: “Siamo partiti forte, siamo andati in vantaggio, e al 45° abbiamo anche colpito una traversa da pochi metri. Anche lì potevamo segnare il secondo gol. Io credo che i ragazzi abbiano messo il massimo impegno e fatto la partita che avevamo preparato, con grande attenzione. Abbiamo visto che loro non hanno fraseggiato molto, hanno giocato soprattutto palle lunghe, e noi dietro siamo stati bravi. Abbiamo lavorato bene, non abbiamo praticamente concesso nulla. Per questo dispiace, perché siamo venuti a perdere su due rimesse laterali, situazioni in cui serve prestare più attenzione”.

“Una squadra che deve salvarsi non può permettersi certi errori“. Questo il concetto chiave del discorso del tecnico gialloblù: “Se avessimo perso contro una squadra di livello, che ci avesse messo sotto e costretto nella nostra metà campo, potrei accettarlo e avrei qualcosa su cui lavorare. Ma così, sinceramente, mi dà molto fastidio, perché sono due gol che non possiamo subire“.

Domenica prossima una gara importante in chiave salvezza in trasferta ad Imperia: “Contro il Sestri è stato dimostrato che questa squadra se la può giocare con chiunque. Abbiamo affrontato una formazione di alta classifica e l’abbiamo messa in difficoltà. Credo che questa squadra possa giocarsela con tutti e che debba affrontare ogni partita con lo stesso atteggiamento. I ragazzi sanno di aver fatto una grande prestazione, hanno lavorato intensamente tutta la settimana, e aumenteremo ancora la soglia dell’attenzione, perché quella è fondamentale. Non cerchiamo bocciature, anzi: i ragazzi si stanno applicando e hanno un margine di miglioramento altissimo”.

“Dobbiamo reagire e lo faremo anche domenica in una partita che sarà sicuramente molto complicata“, chiosa Floris.