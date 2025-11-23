Cairese, altro K.O. evitabile. Floris: “Molto arrabbiato, serve più cattiveria. La rabbia ora va sfruttata per vincere ad Imperia”

Cairo Montenotte. Mister Roberto Floris, seppur con un aplomb mite e riconoscendo il valore degli avversari, era molto arrabbiato dopo la sconfitta di oggi pomeriggio contro il Ligorna. Una Cairese che aveva approcciato bene la partita è stata punita dal gol di Pastore, scappato dalla marcatura su corner: prima e tra le poche disattenzioni di oggi. Un duro colpo per i valbormidesi che, nonostante il passare dei minuti, è rimasto nell’aria fino alla fine della partita.

“Sono molto arrabbiato, perché è l’ennesima partita in cui facciamo prestazione, ce la giochiamo alla pari con la seconda in classific eppure perdiamo – dichiara Floris -. Abbiamo perso per una disattenzione, di nuovo. Sicuramente manca esperienza: siamo giovani, ma serve cattiveria nel proteggere la porta. Questo campionato è fatto di episodi. Gli episodi cambiano le partite e cambiano i campionati. Non possiamo permetterci di prendere certi gol. Siamo alle solite: ne abbiamo già persi tre così, uno su rimessa laterale, uno su calcio d’angolo. Non va bene, perché poi ti ritrovi lì sotto, infangato, e non ne esci più. Bisogna guardare in faccia la realtà”.

Il tecnico ha poco da recriminare sulla prestazione: “Abbiamo cercato di impostare dal basso perché non abbiamo ancora attaccanti di struttura: dobbiamo per forza arrivare davanti con palla pulita, altrimenti non abbiamo centimetri né peso. La partita l’abbiamo preparata bene, abbiamo cercato di metterli in difficoltà, e ci siamo riusciti”. Ma le disattenzioni di troppo lo disturbano e non poco: “Una squadra che si deve salvare non può permetterselo. L’ho già detto quando abbiamo perso con il Sestri Levante: ce la siamo giocata alla pari, e abbiamo perso su due rimesse laterali. Sono situazioni che odio, e penso le odino tutti gli allenatori. Bisogna alzare la soglia dell’attenzione: ci vuole più cattiveria nel difendere la porta, e più cattiveria nel far gol”.

Floris chiede maggiore fame: “Dobbiamo accendere i motori, perché siamo in fondo alla classifica e non dobbiamo sottovalutare che oggi sotto hanno vinto. L’Imperia ha vinto 1-0 fuori casa, ad Asti: vuol dire che hanno avuto una fame enorme per portare a casa una partita difficilissima. Serve fame. Dobbiamo alzare l’asticella: sulle prestazioni, sull’atteggiamento, sull’approccio. Ma siamo ancora qui, all’ennesima partita, a dire che abbiamo perso per una disattenzione”.

Su Vassallo: “Non è ancora in buone condizioni perché arriva da cinque settimane di stop. Oggi avevamo difficoltà a tenere su la palla con Thomas, quindi ho inserito uno con più struttura, anche se non è al top”. Su Hernandez: “Devo ancora conoscerlo: è arrivato ieri e oggi l’ho buttato nella mischia. Sono due innesti che ci servivano, e la società ci ha accontentati”.

Mercoledì il recupero contro l’Imperia sarà davvero importante per i gialloblù, penultimi in classifica a nove punti: “È una partita che avevamo già preparato prima del rinvio. Credo che i ragazzi lo stimolo e la voglia di portare a casa una gara così importante ce l’abbiano già da stasera. Sono arrabbiati, più che delusi. La delusione arriva se non fai prestazione o se ti mettono sotto. Oggi, per l’ennesima volta, non ci hanno messo sotto. È giusto che i ragazzi siano arrabbiati”.