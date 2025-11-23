  • News24
Serie d

Cairese, altro K.O. evitabile. Floris: “Molto arrabbiato, serve più cattiveria. La rabbia ora va sfruttata per vincere ad Imperia”

"Ai punti più noi del Ligorna ma siamo alle solite. Non va bene perché così poi diventa difficile uscire dai bassifondi"

Cairo Montenotte. Mister Roberto Floris, seppur con un aplomb mite e riconoscendo il valore degli avversari, era molto arrabbiato dopo la sconfitta di oggi pomeriggio contro il Ligorna. Una Cairese che aveva approcciato bene la partita è stata punita dal gol di Pastore, scappato dalla marcatura su corner: prima e tra le poche disattenzioni di oggi. Un duro colpo per i valbormidesi che, nonostante il passare dei minuti, è rimasto nell’aria fino alla fine della partita.

“Sono molto arrabbiato, perché è l’ennesima partita in cui facciamo prestazione, ce la giochiamo alla pari con la seconda in classific eppure perdiamo – dichiara Floris -. Abbiamo perso per una disattenzione, di nuovo. Sicuramente manca esperienza: siamo giovani, ma serve cattiveria nel proteggere la porta. Questo campionato è fatto di episodi. Gli episodi cambiano le partite e cambiano i campionati. Non possiamo permetterci di prendere certi gol. Siamo alle solite: ne abbiamo già persi tre così, uno su rimessa laterale, uno su calcio d’angolo. Non va bene, perché poi ti ritrovi lì sotto, infangato, e non ne esci più. Bisogna guardare in faccia la realtà”.

Il tecnico ha poco da recriminare sulla prestazione: “Abbiamo cercato di impostare dal basso perché non abbiamo ancora attaccanti di struttura: dobbiamo per forza arrivare davanti con palla pulita, altrimenti non abbiamo centimetri né peso. La partita l’abbiamo preparata bene, abbiamo cercato di metterli in difficoltà, e ci siamo riusciti”. Ma le disattenzioni di troppo lo disturbano e non poco: “Una squadra che si deve salvare non può permetterselo. L’ho già detto quando abbiamo perso con il Sestri Levante: ce la siamo giocata alla pari, e abbiamo perso su due rimesse laterali. Sono situazioni che odio, e penso le odino tutti gli allenatori. Bisogna alzare la soglia dell’attenzione: ci vuole più cattiveria nel difendere la porta, e più cattiveria nel far gol”.

Floris chiede maggiore fame: “Dobbiamo accendere i motori, perché siamo in fondo alla classifica e non dobbiamo sottovalutare che oggi sotto hanno vinto. L’Imperia ha vinto 1-0 fuori casa, ad Asti: vuol dire che hanno avuto una fame enorme per portare a casa una partita difficilissima. Serve fame. Dobbiamo alzare l’asticella: sulle prestazioni, sull’atteggiamento, sull’approccio. Ma siamo ancora qui, all’ennesima partita, a dire che abbiamo perso per una disattenzione”.

Su Vassallo: “Non è ancora in buone condizioni perché arriva da cinque settimane di stop. Oggi avevamo difficoltà a tenere su la palla con Thomas, quindi ho inserito uno con più struttura, anche se non è al top”. Su Hernandez: “Devo ancora conoscerlo: è arrivato ieri e oggi l’ho buttato nella mischia. Sono due innesti che ci servivano, e la società ci ha accontentati”.

Mercoledì il recupero contro l’Imperia sarà davvero importante per i gialloblù, penultimi in classifica a nove punti: “È una partita che avevamo già preparato prima del rinvio. Credo che i ragazzi lo stimolo e la voglia di portare a casa una gara così importante ce l’abbiano già da stasera. Sono arrabbiati, più che delusi. La delusione arriva se non fai prestazione o se ti mettono sotto. Oggi, per l’ennesima volta, non ci hanno messo sotto. È giusto che i ragazzi siano arrabbiati”.

