Cadono calcinacci dall’ex ospedale di Albenga: transennato il marciapiede in via Trento

Albenga. Caduta di calcinacci dall’ex ospedale di Albenga e scattano i nastri per delimitare l’area e garantire la pubblica incolumità.

L’episodio è avvenuto nella mattinata odierna (12 novembre), con alcune porzioni di intonaco che si sono staccate dalla struttura ormai da anni abbandonata e sono crollate al suolo.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma si tratta di calcinacci di grosse dimensioni che hanno spinto ad un intervento immediato per garantire la sicurezza di cittadini e turisti che transitano in via Trento.

Sul luogo dell’accaduto, oltre ai vigili del fuoco, si è recato anche l’assessore con delega alla Sicurezza, Polizia locale e Demanio, Mauro Vannucci, che ha spiegato: “Ho immediatamente allertato l’ufficio tecnico comunale, che provvederà a contattare il curatore dell’immobile per la messa in sicurezza dello stabile”.

“La priorità, – ha perseguito, – è garantire l’incolumità dei cittadini e dei passanti. I vigili del fuoco hanno transennato l’area e controllato il perimetro dell’edificio. Ci auguriamo che presto possa andare a buon fine la vendita all’asta di questo edificio che ha un grande valore architettonico”.

L’ex ospedale, infatti, dopo anni di abbandono, è stato messo da tempo all’asta, ma finora in modo infruttuoso.