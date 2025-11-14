  • News24
Promozione

Ca De Rissi on fire, Delgado: “Campionato da protagonisti? Prima la salvezza”

"Contro il Savona una prestazione con fame e cattiveria. Peccato non aver vinto ma siamo molto soddisfatti"

Vado Ligure. Il gruppo del Ca De Rissi si sta ritagliando un bel ruolo all’interno del campionato di Promozione. I genovesi stanno macinando punti domenica dopo domenica e contro il Savona hanno preparato una partita precisa per fare risultato, mettendo in difficoltà i biancoblù. E quando c’è il rammarico di non aver conquistato i tre punti contro una big, la strada può davvero essere quella giusta come sottolinea Oswaldo Delgado. Ma l’obiettivo primario rimane uno solo: “La salvezza, poi tutto quello che viene lo prenderemo. Proviamo a divertirci“.

