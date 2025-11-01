  • News24
Brivido Albissola: il “Passaggio delle Streghe” regala un Halloween spettacolare fotogallery

Grande successo per la manifestazione organizzata dal Comune, grazie anche all’impegno dei commercianti che hanno allestito splendide vetrine a tema

Albissola Marina. Brivido. Streghe e penombre. Suggestioni e buio. Viola e arancione. Nero. Calano le ombre della sera. Un’Albissola così “mostruosa” è stata una sorpresa e un  vero spettacolo da vedere e vivere.

Il “Passaggio delle Streghe”, un successo. Ieri tantissima partecipazione. Grandi, piccoli e pure amici a quattro zampe con mantelle a tema per la festa più spaventosa e veramente più riuscita. Ad accogliere il pubblico una gigantesca e impressionante installazione, a due passi dal palazzo comunale. Poi pentoloni, fieno e spettri ovunque. Halloween a Marina. Bravi i commercianti che hanno saputo allestire vetrine da paura che hanno completato e caratterizzato un centro storico unico e davvero meritevole. Alcune si sono veramente superate per originalità, ricerca dei particolari e per il forte impatto che hanno trasmesso.

Abbiamo trovato “It”, chioma turchina, tra gli abiti dell’Ostrica: palloncini colorati, caramelle e “paura”. Quello che serviva, insomma, per darsela a gambe. Ma anche le “gemelline” di Shining. Interpretazione  perfetta, tanto da convincere pienamente una giuria attenta e divertita a premiare la Nuova Fenice. Poi ancora due passi in un mondo di ragni, zucche,luci soffuse e fantasmi, simpatici anche in ceramica, e come poteva non essere ad Albissola, per imbatterci in Batman e Joker, tanto accurati da  sembrare veri. La musica, il buio della sera.

Il Comune ha fatto centro. Una manifestazione davvero bella, orchestrata dalla consigliera Lara Dellepiane: capelli viola, corvo sulle spalle. Strega per un giorno. C’è da dire che il suo incantesimo è davvero perfettamente riuscito.

Ad Albissola il “Passaggio delle Streghe” regala un Halloween spettacolare
