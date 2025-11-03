Borghetto, il sindaco Canepa firma l’ordinanza che autorizza l’accensione del riscaldamenti

Borghetto Santo Spirito. Il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, ha pubblicato l’ordinanza che autorizza l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento per un massimo di cinque ore giornaliere, corrispondente al 50% dell’orario massimo previsto per la zona “C”.

L’ordinanza sarà valida da oggi, lunedì 3 novembre, al 14 novembre compreso.

L’ordinanza tiene conto della “tendenza previsionale delle condizioni meteo indica un graduale cedimento dell’alta pressione e temperature in diminuzione e possibile diffuse precipitazioni” e della “riduzione delle condizioni termiche riguarderà l’esterno ma avrà ripercussioni conseguentemente all’interno delle unità immobiliari ubicate sul territorio comunale” ed è stata promulgata in risposta alle “richieste pervenute da numerosi cittadini, ed in particolare della terza età che stabilmente vivono sul territorio comunale, di accensione anticipata degli impianti termici sino alla data stabilita dalla normativa per l’avvio ‘ordinario’ del riscaldamento”.

Il primo cittadino borghettino invita i suoi concittadini “a limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di cui all’articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 74/13, che la temperatura per il riscaldamento di un edificio non deve superare: i 18 gradi (più 2 di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; i 20 gradi (più 2 di tolleranza) per tutti gli altri edifici. Fanno eccezione gli edifici adibiti a case di cura e assimilabili. Si richiama il senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento e comportamento atto al contenimento dei consumi energetici”.