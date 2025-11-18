Bogliolo (Vince Liguria): “I fondi per il fermo pesca sono disponibili: la Regione farà la sua parte”

Liguria. “Oggi in consiglio regionale ho portato una interrogazione in merito al fermo pesca”. Lo comunica Federico Bogliolo, consigliere di Vince Liguria-Noi Moderati.

Bogliolo ha chiesto alla giunta quali provvedimenti adotterà nel 2025 a sostegno del settore. Il consigliere ha ricordato che il ministero competente, per non danneggiare completamente il comparto, aveva deciso una prima riduzione dei giorni di pesca da 5 a 4 (dal 15 agosto al 30 settembre) e poi ha disposto il prolungamento del “fermo”, che era previsto per ottobre per le unità a strascico, fino a fine novembre, in deroga alla UE che prolungava il “fermo” a fine dicembre.

L’assessore alla pesca Alessandro Piana a ricordato le azioni avviate presso il ministero competente tra fine ottobre e i primi giorni di novembre nel quale sono state condivise le iniziative a favore del settore. L’assessore ha aggiunto che sono state proposte anche alcune operazioni aggiuntive per il 2026 ed è stata richiesta una misura specifica nei fondi destinati al settore. Piana ha aggiunto che, su entità e tempistica dei ristori, le prime risposte potrebbero arrivare entro fine mese.

“Grazie all’interessamento di Regione Liguria ed in particolare del vicepresidente Piana, che ha delega alla pesca, il tema verrà trattato nella prossima riunione della Commissione Politiche Agricole prevista per il 20 novembre che sensibilizzerà il Ministro Lollobrigida a costruire un percorso che porti a strategie di gestione più equilibrate e durature, nonché a valutare nell’immediato la possibilità di attivare a favore delle marinerie interessate, eventuali ulteriori misure di sostegno o compensative. Fondi che oggi Regione Liguria ha a disposizione e che – secondo le indicazioni ministeriali – saranno destinati al comparto”.

“Un aiuto concreto – aggiunge Bogliolo- per le imprese del comparto pesca che mi rende davvero felice. Nei prossimi giorni chiederò l’istituzione di un tavolo di lavoro a livello regionale per valutare una proposta di legge che valorizzi, disciplini e aiuti un settore che oggi prevede una disciplina nazionale e sovranazionale che, tuttavia, non prevede e sensibilizza verso le peculiarità della pesca in regione Liguria”.