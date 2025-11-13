Bimbo di 17 mesi ustionato a Villanova: non è in pericolo di vita, resta ricoverato al Gaslini

Villanova d’Albenga. Arrivano notizie rassicuranti dall’ospedale Gaslini di Genova riguardo le condizioni del bimbo di appena 17 mesi rimasto ustionato nella giornata di ieri (12 novembre), a Villanova d’Albenga.

Il piccolo, infatti, stando a quanto riferito, non è in pericolo di vita, ma al momento resta comunque ricoverato in terapia intensiva, in via precauzionale, per monitoraggio.

A causare le ustioni sarebbe stata dell’acqua bollente, con l’allarme scattato in vico Santa Caterina, nel centro storico villanovese, intorno alle 12,30.

Immediata la risposta dei soccorsi, che si sono recati in forze sul posto: un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga – sezione di Villanova, l’automedica del 118 e, soprattuto, l’elicottero Grifo, che ha poi trasportato il piccolo al nosocomio genovese.

Nonostante le ustioni importanti riportate su gran parte del corpo, oggi è arrivata una lieta notizia a stemperare il dramma: il bambino non è in pericolo di vita.

Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni cliniche nelle prossime ore.