  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Terzo soccorso

Biker caduto a Calice, trauma cranico: trasportato in elicottero al Santa Corona

Sul posto ambulanza, vigili del fuoco e elisoccorso

elicottero elisoccorso grifo

Calice Ligure. Incidente oggi pomeriggio nei sentieri di Calice Ligure. E’ successo intorno alle 16 di oggi pomeriggio.

Un biker ha perso il controllo del mezzo ed è caduto mentre stava percorrendo il sentiero Base Nato.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto oltre all’ambulanza sono arrivati anche i vigili del fuoco e l’elicottero Grifo.

Il biker in seguito alla caduta ha riportato un trauma cranico. Dopo essere stato soccorso dal personale sanitario è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo a bordo dell’elicottero.

Questo è il terzo soccorso a un biker della giornata, altri due questa mattina a distanza di pochi minuti.

Più informazioni
leggi anche
elisoccorso soccorso alpino incidente generica
Doppio
Finalese, due biker feriti in pochi minuti: doppio intervento dei vigili del fuoco
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.