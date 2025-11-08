Biker caduto a Calice, trauma cranico: trasportato in elicottero al Santa Corona

Calice Ligure. Incidente oggi pomeriggio nei sentieri di Calice Ligure. E’ successo intorno alle 16 di oggi pomeriggio.

Un biker ha perso il controllo del mezzo ed è caduto mentre stava percorrendo il sentiero Base Nato.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto oltre all’ambulanza sono arrivati anche i vigili del fuoco e l’elicottero Grifo.

Il biker in seguito alla caduta ha riportato un trauma cranico. Dopo essere stato soccorso dal personale sanitario è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo a bordo dell’elicottero.

Questo è il terzo soccorso a un biker della giornata, altri due questa mattina a distanza di pochi minuti.