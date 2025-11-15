Baykar Piaggio, Fiom: “Confronto su piano industriale non più rinviabile”

Liguria. “Sono emersi carichi di lavoro interessanti per il futuro, ma per avere numeri precisi nei velivoli, e in generale, è necessario aspettare il budget di fine anno. Nei motori alcuni lavori riprendono e sono in atto molti preventivi”. E’ il primo commento della Rsu Fiom di Baykar Piaggio e della segreteria Fiom savonese dopo l’incontro tra la Rsu, l’Ad Tomassini e l’Ing. Toninelli in merito alle prospettive nel breve termine dello stabilimento di Villanova d’Albenga.

“E’ fondamentale: capire l’entità e la sostenibilità di ulteriori risorse economiche, comprendere le risposte che si avranno dai fornitori e quantificare, per coordinare e gestire la formazione delle prossime assunzioni” aggiungono le rappresentanze sindacali sulle prospettive produttive e occupazionali dell’azienda aeronautica.

“Non è più rinviabile: aprire un confronto dettagliato sul piano industriale e avere i relativi riferimenti delle Business Unit per affrontare la discussione; un’attenta valutazione degli accordi di secondo livello come base per modernizzare e condividere un Integrativo complessivo di stabilimento”.

“Crediamo utile contestualizzare quanto affrontato, anche in una discussione più generale alla presenza della proprietà. Produzione droni in altri paesi, joint venture con Leonardo, vincoli sviluppo attività Motori, sono solo alcune delle questioni generali che devono essere affontate con chiarezza anche per rispetto del territorio e sulle quali continuiamo a chiedere l’interessamento degli enti locali e dei Ministeri” concludono.