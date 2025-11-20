Albenga. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Bastia d’Albenga, in via Paccini.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 15, si è verificato un violento scontro tra una Opel Corsa grigia e una Ape car, per cause ancora in via di accertamento.

Tre le persone rimaste ferite a seguito dell’impatto: i due occupanti dell’ape, padre e figlio, e il conducente della vettura. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto delle ambulanze e del 118: il più grave è il guidatore dell’Ape car, che avrebbe riportato un trauma cranico, toracico, oltre a fratture a braccio e gamba, e altre ferite sul resto del corpo.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, per lui è stato disposto il trasporto d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona. Non destano particolare preoccupazione, invece, gli altri due feriti, anche loro trasferiti presso il nosocomio pietrese.

Stando a quanto riferito, l’Ape car, condotta da un uomo di 67 anni, con al fianco il figlio, stava uscendo dal cortiletto interno di un’abitazione, nel centro della frazione ingauna, mentre la vettura procedeva da Bastia in direzione Albenga.

Ancora da accertare l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità: sono in corso i primi rilievi.

Sul posto sono intervenute ambulanze della Croce Bianca di Albenga e una di Alassio, l’automedica del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale, la polizia stradale e alcuni residenti che hanno aiutato, con scope a palette, a liberare il più velocemente possibile i detriti dalla carreggiata per consentire la riapertura della strada.

Il collegamento viario del centro di Bastia è stato appena riaperto, dopo circa un’ora di chiusura per consentire l’intervento dei soccorritori, la rimozione dei mezzi incidentati e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il traffico è, ovviamente, ancora a singhiozzo a seguito delle lunghe code ed incollonamenti che si erano formati per lo stop momentaneo alla viabilità.