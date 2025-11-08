Bastia d’Albenga, scontro tra due mezzi allo svincolo dell’Aurelia bis

Albenga. Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 7 novembre, intorno alle 18.30, nei pressi dello svincolo dell’Aurelia bis, all’altezza di Bastia d’Albenga.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti una Fiat Panda e un furgoncino Volkswagen. Entrambi i mezzi hanno riportato danni alla parte anteriore, ma la dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Al momento non si registrano feriti gravi. L’incidente ha provocato lievi disagi alla circolazione in entrambe le direzioni.