Basket, un allenamento al palasport di Loano per il Derthona di Serie A

Loano. La Asd Basket Loano E. Garassini annuncia un evento straordinario, frutto della recente affiliazione al Progetto Open di Derthona Basket. Questo progetto, mirato allo sviluppo e alla crescita strutturale della società loanese, porta in Liguria un appuntamento sportivo di altissimo livello.

“Siamo entusiasti di comunicare che, dopo molti anni, la Serie A torna a Loano – spiegano i dirigenti loanesi -. I ‘Leoni’ del Derthona Basket (attualmente tra le prime quattro forze del campionato di Lega Serie A) saranno ospiti d’onore della società loanese per una sessione di allenamento aperta al pubblico.

L’appuntamento è fissato per venerdì 28 novembre presso il palazzetto dello sport E. Garassini, in via Matteotti a Loano. Dalle ore 16,30 alle ore 18,30, sarà possibile assistere all’allenamento della prima squadra di coach Mario Fioretti, un’occasione unica per vedere da vicino i protagonisti della massima serie.

A seguire, alle ore 20,45, il palazzetto ospiterà la partita del campionato Divisione Regionale 2 che vedrà in campo la prima squadra loanese contro l’Ospedaletti.

La Asd Basket Loano E. Garassini invita tutta la cittadinanza, gli appassionati e i tifosi a partecipare numerosi a questa giornata speciale, un momento di grande visibilità e stimolo per tutto il movimento cestistico locale.

La locandina dell’iniziativa