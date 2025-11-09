Bando “Swim and go” per favorire l’avviamento al nuoto tra i giovani: arrivate quasi 5.000 domande

Liguria. Alla chiusura del bando “Swim and Go”, la nuova misura da 1,9 milioni di euro promossa da Regione Liguria per favorire l’avviamento alla pratica del nuoto dei giovani dai 3 ai 14 anni attraverso voucher da 500 euro a sostegno delle famiglie, sono pervenute complessivamente 4.895 domande.

“La misura si è rivelata un grande successo – dichiara l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro –. Quasi cinquemila famiglie liguri hanno colto questa opportunità che, in molti casi, avvicina per la prima volta i bambini al nuoto, una disciplina che non è solo sport ma anche sicurezza, salute e socialità. Lavoreremo per soddisfare tutte le domande che, tra quelle pervenute, risulteranno idonee in primavera, quando le famiglie presenteranno a Filse gli attestati di avvenuta partecipazione ai corsi. Siamo fiduciosi che, in un anno così importante come il 2025 che ci vede la miglior Regione Europea dello Sport, riusciremo a dare una risposta positiva a tutti coloro che ne avranno diritto.”

L’iniziativa, lanciata lo scorso 1° ottobre, è rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni (fino ai 18 anni per i minori stranieri non accompagnati e per i giovani con disabilità), con l’obiettivo di favorire l’apprendimento del nuoto e la frequentazione degli impianti natatori liguri. Entro la fine di novembre Filse pubblicherà sul proprio portale online (www.filse.it e filseonline.regione.liguria.it) le graduatorie provvisorie delle domande ammesse e non ammesse.

“Con Swim and Go abbiamo dato una prima, concreta risposta alle famiglie e agli impianti natatori – conclude Ferro –. Ora guardiamo al prossimo passo: il ritorno del bando Dote Sport, che sarà pubblicato entro i primi mesi del nuovo anno e sarà aperto a tutte le discipline, per sostenere in modo ancora più ampio il movimento sportivo giovanile della Liguria.”