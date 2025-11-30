Bandiera della Palestina, è ancora polemica a Savona. La maggioranza a Vaccarezza: “E’ l’esito di una solidarietà votata in Consiglio”

L’esposizione della bandiera palestinese sul balcone del palazzo comunale di Savona continua ad alimentare un acceso scontro politico, sfociato in una dura replica della maggioranza di Palazzo Sisto alle parole del consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

A parlare è Marco Lima, capogruppo di “Patto Per Savona” in Consiglio comunale: “L’atto di esporre il vessillo è la diretta conseguenza di un voto in Consiglio Comunale che ha espresso “solidarietà e vicinanza al popolo palestinese per la tragedia umanitaria in atto a Gaza.”

Sulla presunta “sfida alle regole” la replica è netta: “L’esposizione dei simboli rientra nelle prerogative di un ente locale e viene gestita in dialogo con le altre istituzioni. Non mi risulta ci siano state diffide formali da parte di alcuna autorità.”

E il consigliere punta il dito contro chi “davanti a questa catastrofe umanitaria si concentra sul balcone del palazzo comunale,” definendo tale atteggiamento come una prova del “livello della sua sensibilità umana.”

“L’accostamento dell’azione politica a “brigatismo e violenza politica è offensivo per Savona e per la memoria di chi ha lottato contro il terrorismo, suggerendo che si tratti di un tentativo di “confondere le acque” per mancanza di argomenti concreti” agiunge.

“Quello di Vaccarezza è un interventismo social intermittente”.

“Quanto sono belle le piazze e le strade di Savona piene di persone; generazioni e culture che si incontrano per sentirsi unitə e solidali con i popoli che soffrono” conclude Lima.