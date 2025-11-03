Bagnasco: “La Val Bormida ha già pagato abbastanza. Il termovalorizzatore? Lo faccia a Loano, Vaccarezza”

Valbormida. L’intervento del Consigliere Regionale Angelo Vaccarezza sul progetto del termovalorizzatore in Val Bormida suona come un monito ai sindaci della zona, invitati a “valutare bene i pro e i contro” prima di esprimersi con un sì o con un no.

Un intervento che ha suscitato la reazione di Arnaldo Bagnasco, ex assessore del Comune di Cairo Montenotte — in amministrazione per tre mandati con Osvaldo Chebello e già assessore all’Industria nella Comunità Montana Alta Val Bormida — che non le manda a dire: “Ci vuole un bel coraggio a proporre un simile impianto sul nostro territorio. I nostri sindaci dovrebbero dire no grazie a prescindere”, dichiara Bagnasco. Secondo l’ex assessore, Vaccarezza “si ricorda della Val Bormida solo in campagna elettorale”.

“Lo vediamo comparire ogni cinque anni a fare il valbormidese per un mese, il tempo di scattare qualche foto e poi sparisce. Non lo abbiamo visto durante la devastante alluvione che ha colpito la Valle, né dieci mesi fa, quando l’ospedale di Cairo fu nuovamente danneggiato gravemente”.

Bagnasco ricorda inoltre come lo stesso ospedale sia stato declassato e privato del Pronto Soccorso, lasciando senza presidio di emergenza i diciotto Comuni della Valle: “Una decisione presa sotto la presidenza Toti, poi dimessosi dopo aver patteggiato, e con la maggioranza di cui Vaccarezza faceva parte. Era stato eletto con Cambiamo, il movimento fondato da Toti, di cui era anche responsabile regionale. Poi, appena Toti è stato arrestato, è fuggito a gambe levate tornando in Forza Italia. Coerenza politica? Direi piuttosto opportunismo”.

Sul tema del termovalorizzatore, Bagnasco non accetta lezioni: “Che proprio da quel pulpito arrivino moniti ai sindaci è inaccettabile. La Regione ha indicato Cengio e Cairo Montenotte come possibili siti, ma da Vaccarezza nessuna parola in difesa del territorio. E anche quando decisero di posizionare il rigassificatore tra Savona e Vado, nessuna obiezione”.

Infine, un appello diretto: “La Val Bormida ha già pagato abbastanza: Cengio con l’ACNA, Cairo con l’Elettrosiderurgica, Agrimont, Ferrania e Italiana Coke, ancora attive oggi. Mai un vero interessamento per attrarre attività produttive pulite. Ora il termovalorizzatore va bene? Lo faccia nella sua Loano e porti rispetto ai cittadini della Valle, ai quali ogni cinque anni viene solo a chiedere il voto”.