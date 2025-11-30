Autovelox, ministero chiude il registro: ecco tutti i dispositivi autorizzati nel savonese

Savona. Lo scorso 28 novembre, venerdì, è scaduto il termine per registrare impianti di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio nazionale: sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quindi, è arrivata la comunicazione della chiusura del registro, con la quale si sancisce di fatto quelli che sono gli impianti realmente utilizzabili dalle amministrazioni pubbliche. Al contrario, tutto quello che non è presente in questo elenco non potrà di fatto produrre sanzioni.

La pubblicazione arriva alla scadenza dei tempi previsti per il censimento nazionale. Venerdì scorso, infatti, scadevano i termini per l’invio dei dati da parte delle amministrazioni e degli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale. Si tratta di un passaggio essenziale per garantire la piena legittimità d’uso degli strumenti di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Sullo stesso sito del ministero, quindi, è comparso l’elenco ufficiale di tutte le diverse strumentazioni, individuate per indirizzo, che sono state registrate e che possono essere utilizzate per accertare infrazioni del codice della strada: a questo link la pagina, con relativa form di ricerca, dove si trovano gli strumenti, con specificato tipologia, modello e, soprattutto, indirizzo.

Il sistema tutor della sopraelevata Aldo Moro

Cercando dall’elenco “Savona”, sono presenti l’impianto di Telelaser per la polizia municipale di Savona e il dispositivo automatico di velocità istantanea sulla strada di collegamento tra tra Quiliano e Savona.

E poi le apparecchiature previste sulle strade provinciali del territorio savonese:

– Sp 29 km 149+500 Dir Altare – Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso e autovelox

– Sp 29 km 147+300 Dir Altare – Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso e autovelox

– Sp 29 km 140+600 Dir Savona – Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso e autovelox

– Sp 42 km 002+100 Dir Carcare – Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso e autovelox

– Sp 06 Km 004+355 Dir Albenga – Dispositivo rilevamento velocità istantanea fisso e autovelox

– Sp 42 km 3+987 Dir Cengio – Autovelox

– Sp 60 Km. 2+601 Dir Toirano – Autovelox.

Per quanto riguarda gli apparecchi di rilevamento della velocità sulle autostrade liguri: due sula A10 e due sulla A26.

Al momento tutte le postazioni non inserite in questo elenco non possono essere considerate valide, con conseguente illegittimità di riscossione. L’elenco, però, nei prossimi mesi potrà essere aggiornato, in base alle disposizioni del Ministero.