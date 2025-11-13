Autostrade, Rixi (Lega): “Stiamo rimettendo in sesto ciò che il centrosinistra ha distrutto”

Roma. “Chi oggi punta il dito dimentica che per dieci anni i governi di centrosinistra hanno lasciato la Liguria ostaggio di autostrade bloccate e promesse mancate. Noi stiamo solo riparando i danni ereditati da chi avrebbe dovuto intervenire e non l’ha mai fatto”. Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

“Questo governo – spiega – ha sbloccato opere strategiche, accelerato sulla manutenzione e la sicurezza e messo in campo investimenti concreti per ricollegare una regione che era stata isolata. E mentre a Roma si lavora per far ripartire il Paese, a Genova — da quando il Pd ha preso in mano il Comune — tutto si è di nuovo fermato”.

“Cantieri bloccati, progetti rallentati e, improvvisamente, non ci sono più i soldi né per gli autobus né per il Palasport: la fotografia plastica di ciò che non funziona quando governa la sinistra. Le polemiche non servono: contano risultati. E i risultati stanno arrivando, dopo anni di immobilismo targato Pd”, conclude Rixi.