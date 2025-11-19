Autonomia differenziata, Sanna (PD): “L’accordo di Bucci? La Liguria è la regione del Nord più bisognosa di risorse dello Stato”

Liguria. Anche il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna attacca il presidente della Regione Marco Bucci sull’autonomia differenziata in occasione della visita di Calderoli.

“Bucci firma per le pre-intese ma non si rende conto che la Liguria è la regione del nord che ha più bisogno delle risorse e del sostegno dello Stato. L’ennesima mossa comunicativa ma le esigenze dei liguri sono altre. Nelle prossime settimane emergerà con chiarezza il buco della sanità e con questo anche quanto la Liguria spende per permettere ai suoi cittadini di curarsi nelle altre regioni”.

Sanna rincara: “Altro che parlare di coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario, Bucci, invece che rispondere a logiche di partito e di campagna elettorale, dovrebbe essere a Roma per cercare i fondi necessari per “curare” la nostra sanità. Colga l’occasione almeno per chiedere a Calderoli maggiori risorse per il trasporto pubblico, per le nostre infrastrutture, per le politiche abitative e per la scuola. Ancora nei giorni scorsi la nostra regione ha mostrato tutta la sua fragilità. Sempre più spesso assistiamo a eventi metereologici che mettono in ginocchio le nostre comunità per questo credo che servano sempre maggiori investimenti per la difesa del suolo e mantenere la protezione civile ancorata in un sistema nazionale. I liguri non amano le passerelle e Bucci continua a non capire che le uniche firme che ci piacciono sono quelle per accordarsi sui finanziamenti”.

Piccoli Comuni, la protesta di Natale e Arboscello

Sempre riguardo la visita di Calderoli, i consiglieri regionali Davide Natale e Roberto Arboscello, commentano sul tema dei piccoli Comuni con una nota congiunta: “Dopo che il ministro Calderoli ha di fatto falcidiato l’elenco dei comuni montani liguri, che potrebbero passare da 167 a 66, in questi giorni abbiamo letto che il vicepresidente Piana ha ringraziato a nome di tutti il viceministro Rixi perché il governo ha stanziato “ben” 12 milioni di euro per i circa 5.500 italiani con meno di 5.000 abitanti. Ogni amministrazione potrà ricevere 2.181 euro circa, comprensivi della quota iva, che se li dovrà fare bastare per la progettazione, gli oneri della sicurezza e la rendicontazione. Per la Liguria parliamo di 334.800 euro da dividersi per i 183 comuni, ad ognuno saranno assicurati 1.829 euro oppure, nel caso che le risorse se le dovessero aggiudicare progetti che prevedono l’importo massimo (150.000 euro), solo due comuni saranno soddisfatti. Questo è il quadro che emerge. No, noi non ringraziamo chi declassa i nostri comuni e chi li prende in giro facendo credere che arriveranno ingenti finanziamenti quando invece sono solo pochi spiccioli. Consigliamo al Vice Presidente Piana di pretendere, nell’incontro con il ministro Calderoli, per la nostra regione la specificità morfologica e quindi un diverso trattamento per i nostri comuni montani e, alla prossima occasione in cui incontrerà l’onorevole Rixi, di chiedere un incremento delle risorse per sostenere i piccoli comuni per gli interventi di manutenzione delle strade”.