Auto si ribalta sull’Aurelia tra Finale e Varigotti: una persona ferita

Finale Ligure. Paura nel pomeriggio di oggi lungo l’Aurelia, tra Finale Ligure e Varigotti. Un’auto, per cause ancora da chiarire, ha sbandato e si è ribaltata nel tratto del rettilineo della Fiorita.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi: la Croce Bianca di Marina e l’automedica Sierra 4. Nell’auto c’era una sola persona, rimasta ferita e portata all’ospedale Santa Corona con un trauma alla testa.

Sul posto anche la polizia locale di Finale Ligure per i rilievi del caso e la gestione del traffico. Presenti anche i vigili del fuoco di Savona, che hanno messo in sicurezza il veicolo.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.