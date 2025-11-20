Auto ribaltata a Cairo, ferito il conducente

Cairo M. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Cairo Montenotte.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 30, il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe poi ribaltato lungo la carreggiata.

E’ successo in corso XXV Aprile e le cause esatte del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della Croce Bianca cairese e del 118: il guidatore, estratto dall’abitacolo, è stato preso in cura dal personale sanitario.

In seguito è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona. Nonostante la dinamica dell’accaduto, stando alle prime informazioni, non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.