Atletica leggera, il 37° Meeting Arcobaleno vola a Madrid

Madrid. Va in archivio, con buoni riscontri per il Centro Atletica Celle Ligure e per il progetto Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa 2026, anche la annuale convention degli organizzatori dell’Associazione Euromeetings (che include tutti gli appuntamenti europei della Diamond League, oltre ad altre prestigiose riunioni Golden Silver e Bronze del calendario World Athletics.

Hanno partecipato all’incontro, svoltosi nei giorni scorsi nella capitale spagnola, anche Valentina Fazio (Direttore del Meeting Arcobaleno) e Giorgio Ferrando (Coordinatore del progetto Meeting), cogliendo l’opportunità per rinsaldare rapporti di collaborazione e ulteriore promozione dell’evento cellese, anche sfruttando la contemporanea presenza dei principali Manager che operano nell’ambito internazionale (a loro volta impegnati nell’annuale rendez-vous della categoria).

La data scelta per il 2026, Giovedì 16 Luglio, appare al momento ottimale, con l’opportunità di sfruttare collegamenti importanti sia con il celeberrimo Meeting Herculis (in calendario il 10 Luglio nel Principato di Monaco) che con i Meeting elvetico di Lucerna (in scena il 14 Luglio).

E a far da collante tra le edizioni 2025 e 2026 del Meeting Arcobaleno, arriva ora la premiazione della Borsa di Studio intitolata a Michele Olmo, significativo evento collaterale previsto per Lunedì 1° Dicembre presso la Sala Consiliare del Comune di Celle Ligure.

I partecipanti alla convention dell’Associazione Euromeetings