Athletic Club sconfitto a Pietra, Rimassa: “Giornata storta in casa di una grande squadra, complimenti a loro”

Brutta sconfitta per l’Athletic Club Albaro di mister Manuel Rimassa. I genovesi perdono 4-0 a Pietra Ligure in una partita senza storia e sin da subito indirizzata dai biancocelesti. Un incidente di percorso che non cancella la buona stagione fatta finora. L’Athletic, partito per salvarsi, è infatti nel primo gruppo di inseguitrici della Fezzanese, con 16 punti (insieme a Campomorone, Rivasamba, Millesimo e Busalla). Il tecnico nel post partita tiene soprattutto a fare i complimenti al Pietra per l’ottima prestazione.

Commenta Rimassa: “Abbiamo affrontato una grande squadra con valori importanti e che veniva da un momento delicato. Ci aspettavamo una squadra che facesse una partita di questo tipo e infatti sono arrivati primi su tutte le seconde palle e si sono espressi con grande qualità. Noi per contro abbiamo avuto una giornata storta, faticavamo a trovare le distanze. Per la prima volta abbiamo corso tanto all’indietro. Prima di tutto però devo dare tanto di cappello agli avversari, l’ho detto anche al mister. Succede di avere delle giornate storte, ma i ragazzi si sono allenati alla grande. Noi siamo comunque in una condizione ideale per raggiungere la salvezza. Mancano venti punti all’obiettivo“.

Hanno inciso anche le assenze di Ventura e Di Pietro: “Sapevamo che non ci sarebbero stati. Sicuramente avere a diposizione due giocatori di quell’esperienza ci avrebbe aiutato ad avere un po’ più di equilibrio nel primo tempo. Ma non bisogna togliere nulla a loro: sono stati più bravi a muovere la palla, hanno preso il comando del pallone e sono stati più intensi. Aver avuto Di Pietro e Ventura avrebbe dato una mano ai più giovani a leggere la partita, ma non cerchiamo scuse. Siamo venuti in casa di una grandissima squadra e non eravamo al meglio. Noi siamo una squadra che fa dell’organizzazione e dell’atteggiamento il suo pane e se questi vengono meno si vivono queste giornate. Ma va bene così nell’economia del campionato. Siamo tranquilli, oggi abbiamo imparato una lezione così come a Millesimo alla seconda giornata“.