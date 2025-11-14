Associazione Nazionale Marinai d’Italia: niente Savona, il raduno nazionale 2027 sarà a Sanremo

Savona-Sanremo. Si è svolto oggi (14 novembre), a Roma, presso il Circolo Sott/li della Marina Militare, la riunione del CDN (Consiglio Direttivo Nazionale) dell’ANMI Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Durante la riunione è stata scelta la sede del Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia del 2027.

Ma non ci sono buone notizie per il savonese.

Dopo la prima votazione svolta nello scorso mese di giugno, infatti, nessuna delle 6 località candidate aveva raggiunto la maggioranza richiesta e sono finite al ballottaggio le prime due classificate: Savona e Sanremo.

A spuntarla è stata però Sanremo, che ha ottenuto ben 13 voti contro gli 8 raccolti da Savona. Il Raduno ANMI 2027 si svolgerà dunque a Sanremo.