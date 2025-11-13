Associazione Nazionale Marinai d’Italia: ballottaggio tra Savona e Sanremo per la sede del raduno nazionale 2027

Savona. Si svolge domani 14 novembre a Roma, presso il Circolo Sott/li della Marina Militare, la riunione del CDN (Consiglio Direttivo Nazionale) dell’ANMI Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Durante la riunione sarà scelta la sede del Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia del 2027. Dopo la prima votazione svolta nello scorso mese di giugno nessuna delle 6 località candidate ha raggiunto la maggioranza richiesta; domani andranno al ballottaggio le prime due classificate ovvero Savona e Sanremo.

I Presidenti dei due gruppi parteciperanno alla riunione durante la quale svolgeranno l’arringa finale per convincere i Consiglieri Nazionali che dovranno fare la scelta con votazione a scrutinio segreto.

“La Città di Savona, – piega il Presidente Cav. MdL. Luca Ghersi – ha tutte le carte in regola per vincere; un porto per accogliere le Unità Navali della Marina Militare, una grossa ricettività turistica tra capoluogo e provincia, una Storia marittima importante da Leon Pancaldo, alle MOVM Giuseppe Aonzo e Giuseppe Brignole (nativo di Noli ma da sempre iscritto al nostro Gruppo), il sostegno delle Amministrazioni Comunale, Provinciale, Regionale nonché degli Enti economici del territorio ovvero Fondazione De Mari, Unione Industriale, Camera di Commercio, Cluster Marittimo e delle Associazioni Marittime”.

“Il Raduno porterà oltre 30000 persone nella località prescelta con forti ricadute economiche sul territorio e vedrà una importante partecipazione della Marina Militare con navi, banda centrale e rappresentanza del personale al fine di far conoscere le proprie attività e far proselitismo tra i giovani per indirizzarli verso uno dei mestieri più appaganti e soddisfacenti che ci possa essere, quello del Marinaio. Noi ci crediamo, conclude il Presidente Ghersi, domani farò del mio meglio per convincere gli indecisi e portare questo Evento Nazionale nella nostra bellissima Savona”, conclude.