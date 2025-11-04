Asl2 rafforza l’area chirurgico-anestesiologica. Orlando: “La chirurgia toracica mancava al Santa Corona: investiamo in percorsi di alta specializzazione”

Pietra Ligure/Savona. “Questa mattina abbiamo presentato a Genova i due nuovi specialisti del Santa Corona per quanto riguarda l’area chirurgico-anestesiologica: Stefano Muttini è il nuovo direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione ponente a conduzione universitaria, mentre Davide Tosi è il nuovo responsabile della chirurgia toracica. La rianimazione-anestesia è già stata tecnicizzata nel 2022 e in questi anni è stata diretta dal professor Nicolò Patroniti mentre la chirurgia toracica è una nuova struttura che mancava all’ospedale di Pietra Ligure”. Con queste parole il direttore generale di Asl2, Michele Orlando, commenta l’ingresso dei due nuovi direttori a margine di un evento che si è tenuto presso il Pronto Soccorso di Savona

“Grazie al lavoro in sinergia con l’Università di Genova oggi abbiamo la possibilità di avere uno dei migliori professionisti a livello nazionale – aggiunge – il professor Tosi inizierà così un percorso nell’area della chirurgia toracica e ciò sottolinea il fatto di quanto Asl2 continui a investire su competenze e percorsi di alta specializzazione, per garantire alla cittadinanza un’assistenza qualificata e un’offerta sanitaria in costante evoluzione, in linea con gli standard del Servizio Sanitario Regionale.

“L’arrivo del dottor Muttini e del dottor Tosi rappresenta un ulteriore passo avanti in questo percorso di crescita e miglioramento continuo“, conclude il direttore generale.