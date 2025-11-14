Asl2, la quinta tappa della campagna di vaccinazione antinfluenzale su camper mobile arriva a Bardineto, Calizzano e Murialdo

Provincia. La quinta tappa della campagna di vaccinazione antinfluenzale su camper mobile di ASL 2 “Vicini a te, lontani dall’influenza“, in programma martedì 18 novembre coinvolgerà i comuni di Bardineto, Calizzano e Murialdo

L’unità mobile porta direttamente sul territorio, nei comuni coinvolti dal progetto, un team sanitario completo composto da medico, infermiere e autista, attrezzature per la conservazione dei vaccini e spazio dedicato per l’osservazione post-vaccino.

Obiettivo dell’iniziativa è assicurare e garantire il diritto alla prevenzione anche nei comuni più isolati, ma anche in comuni più centrali per le persone che hanno comunque difficoltà a spostarsi.

E’ possibile ricevere la vaccinazione con accesso libero (senza prenotazione) oppure prenotandosi tramite il portale prenotovaccino.regione.liguria.it.

Nel dettaglio, il giorno 18 novembre, il team di operatori medici e infermieristici di ASL 2 sarà a:

BARDINETO, dalle ore 9.30 alle 11.30, in PIAZZA DELLA CHIESA 1, davanti al Palazzo comunale

CALIZZANO, dalle ore 12.00 alle 13.30, in VIA G.B. PERA 30, presso il Centro ricreativo La Ciminiera

MURIALDO, dalle ore 14.30 alle 16, in BORGATA PIANO 34, a fianco del Palazzo comunale

Ricordiamo inoltre l’appuntamento del 17 Novembre a Urbe, presso l’Ambulatorio di Via Roma 85, dalle ore 10 alle 11.30, è prevista una seduta vaccinale extra sul territorio.

Segnaliamo inoltre le prossime date:

25 novembre: Cisano, Villanova, Ceriale

2 dicembre: Toirano, Boissano, Noli

9 dicembre: Celle Ligure, Quiliano, Spotorno

12 dicembre: Savona (tappa conclusiva)

“Queste iniziative rappresentano un’ottima occasione per tutti i cittadini dei comuni interessati, compresi dipendenti pubblici e comunali, volontari, forze dell’ordine, insegnanti. A tutti loro l’invito è presentarsi presso il nostro camper per effettuare la vaccinazione raccomandata contro l’influenza, per tutelare la propria salute e il benessere della collettività.” commenta la dottoressa Virna Frumento, direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica di ASL 2.