Asl2, la quinta tappa della campagna di vaccinazione antinfluenzale su camper mobile arriva a Bardineto, Calizzano e Murialdo

Provincia. La quinta tappa della campagna di vaccinazione antinfluenzale su camper mobile di ASL 2 “Vicini a te, lontani dall’influenza“, in programma martedì 18 novembre coinvolgerà i comuni di Bardineto, Calizzano e Murialdo
L’unità mobile porta direttamente sul territorio, nei comuni coinvolti dal progetto, un team sanitario completo composto da medico, infermiere e autista, attrezzature per la conservazione dei vaccini e spazio dedicato per l’osservazione post-vaccino.
Obiettivo dell’iniziativa è assicurare e garantire il diritto alla prevenzione anche nei comuni più isolati, ma anche in comuni più centrali per le persone che hanno comunque difficoltà a spostarsi.
E’ possibile ricevere la vaccinazione con accesso libero (senza prenotazione) oppure prenotandosi tramite il portale prenotovaccino.regione.liguria.it.
Nel dettaglio, il giorno 18 novembre, il team di operatori medici e infermieristici di ASL 2 sarà a:
- BARDINETO, dalle ore 9.30 alle 11.30, in PIAZZA DELLA CHIESA 1, davanti al Palazzo comunale
- CALIZZANO, dalle ore 12.00 alle 13.30, in VIA G.B. PERA 30, presso il Centro ricreativo La Ciminiera
- MURIALDO, dalle ore 14.30 alle 16, in BORGATA PIANO 34, a fianco del Palazzo comunale
Ricordiamo inoltre l’appuntamento del 17 Novembre a Urbe, presso l’Ambulatorio di Via Roma 85, dalle ore 10 alle 11.30, è prevista una seduta vaccinale extra sul territorio.
Segnaliamo inoltre le prossime date:
25 novembre: Cisano, Villanova, Ceriale
2 dicembre: Toirano, Boissano, Noli
9 dicembre: Celle Ligure, Quiliano, Spotorno
12 dicembre: Savona (tappa conclusiva)
“Queste iniziative rappresentano un’ottima occasione per tutti i cittadini dei comuni interessati, compresi dipendenti pubblici e comunali, volontari, forze dell’ordine, insegnanti. A tutti loro l’invito è presentarsi presso il nostro camper per effettuare la vaccinazione raccomandata contro l’influenza, per tutelare la propria salute e il benessere della collettività.” commenta la dottoressa Virna Frumento, direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica di ASL 2.