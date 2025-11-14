  • News24
Asl2, la quinta tappa della campagna di vaccinazione antinfluenzale su camper mobile arriva a Bardineto, Calizzano e Murialdo

L’unità mobile porta direttamente sul territorio, nei comuni coinvolti dal progetto, un team sanitario completo composto da medico, infermiere e autista,  attrezzature per la conservazione dei vaccini e spazio dedicato per l'osservazione post-vaccino

Provincia. La quinta tappa della campagna di vaccinazione antinfluenzale su camper mobile di ASL 2 “Vicini a te, lontani dall’influenza“, in programma martedì 18 novembre coinvolgerà i comuni di Bardineto, Calizzano e Murialdo 

L’unità mobile porta direttamente sul territorio, nei comuni coinvolti dal progetto, un team sanitario completo composto da medico, infermiere e autista,  attrezzature per la conservazione dei vaccini e spazio dedicato per l’osservazione post-vaccino. 

Obiettivo dell’iniziativa è assicurare e garantire il diritto alla prevenzione anche nei comuni più isolati, ma anche in comuni più centrali per le persone che hanno comunque difficoltà a spostarsi.

E’ possibile ricevere la vaccinazione con accesso libero (senza prenotazione) oppure prenotandosi tramite il portale prenotovaccino.regione.liguria.it.

Nel dettaglio, il giorno 18 novembre, il team di operatori medici e infermieristici di ASL 2 sarà a:

  • BARDINETO, dalle ore 9.30 alle 11.30, in PIAZZA DELLA CHIESA 1, davanti al Palazzo comunale
  • CALIZZANO, dalle ore 12.00 alle 13.30, in VIA G.B. PERA 30, presso il Centro ricreativo La Ciminiera 
  • MURIALDO, dalle ore 14.30 alle 16, in BORGATA PIANO 34, a fianco del Palazzo comunale

Ricordiamo inoltre l’appuntamento del 17 Novembre  a Urbe, presso l’Ambulatorio di Via Roma 85,  dalle ore 10 alle 11.30, è prevista una seduta vaccinale extra sul territorio.  

Segnaliamo inoltre le prossime date:

25 novembre: Cisano, Villanova, Ceriale

2 dicembre: Toirano, Boissano, Noli

9 dicembre: Celle Ligure, Quiliano, Spotorno

12 dicembre: Savona (tappa conclusiva)

“Queste iniziative rappresentano un’ottima occasione per tutti i cittadini dei comuni interessati, compresi dipendenti pubblici e comunali, volontari, forze dell’ordine, insegnanti. A tutti loro l’invito è presentarsi presso il nostro camper per effettuare la vaccinazione raccomandata contro l’influenza, per tutelare la propria salute e il benessere della collettività.” commenta la dottoressa Virna Frumento, direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica di ASL 2.

