Asl2, grande successo per la campagna di vaccinazione antinfluenzale su camper mobile: previste ancora 6 tappe

Provincia di Savona. “Vicini a te, lontani dall’influenza”, è al giro di boa la campagna di vaccinazione antinfluenzale con il camper mobile organizzato da Asl2 savonese.

Sulle pagine del nostro giornale abbiamo scritto nei giorni scorsi di come siano migliorati i numeri di chi ha aderito alla vaccinazione antinfluenzale (per la prima volta gratuita per tutti). La Regione Liguria rispetto al 2024 ha fatto segnare, per il momento, un +49% delle adesioni. Oggi invece vogliamo raccontarvi di questa iniziativa che per la prima volta sbanca sulle strade della nostra provincia.

L’iniziativa del camper mobile ha preso il via il 20 ottobre in Val Bormida e terminerà il 12 dicembre con il distretto Savonese. “Siamo soddisfatti di quanto fatto fino ad oggi, ancora mancano 6 tappe ma questa esperienza ci sembra sia stata ben recepita dalla popolazione e che sia servita a raggiungere anche i residenti delle zone più impervie”, afferma la dottoressa Virna Frumento, direttore della Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica di Asl2.

“Abbiamo deciso di organizzare questo camper mobile per poter vaccinare più persone possibili, anche in seguito alle indicazioni della regione di allargare l’offerta formativa – sottolinea la dottoressa – la nostra Regione è la più anziana d’Italia e quindi con una popolazione maggiormente a rischio, con la nostra iniziativa vogliamo toccare tutti e 4 i distretti della provincia e permettere a tutte le persone, specialmente a chi abita più lontano dai centri vaccinali, di potersi vaccinare“.

Le prossime tappe sono:

18 novembre: Calizzano (dalle ore 12 alle ore 13.30 in via Pera 30), Bardineto (dalle ore 9.30 alle ore 11.30 davanti al Comune) e Murialdo (dalle ore 14.30 alle ore 16 a fianco del Comune)

25 novembre: Cisano, Villanova e Ceriale

2 dicembre: Toirano, Boissano e Noli

9 dicembre: Celle, Quiliano e Spotorno

2 dicembre: Savona

“Domani, lunedì 17 dicembre saremo ad Urbe (dalle ore 10 alle 0re 11.30 ambulatorio di via Roma), una tappa aggiuntiva chiesta dal Comune – aggiunge – è importarsi vaccinarsi soprattutto per gli anziani ed i bambini ma anche ai caregiver. Stanno aumentando i casi di influenza, e aumenteranno dato che si va incontro alle stagioni fredde. Con l’arrivo dell’inverno si prediligerà stare negli ambienti chiusi e riscaldati e così la diffusione del virus sarà maggiore”.

Il picco dei contagi è previsto con le vacanze natalizie e la prima settimana di gennaio: “Durante i giorni di grande convivenza, dove le famiglie si riuniscono per festeggiare sarà più facile ammalarsi per questo è consigliato vaccinarsi per tempo. Abbiamo già un incremento di casi rispetto al 2024 anche se le vaccinazioni sono maggiori rispetto allo scorso anno. Con il vaccino non si diventa immuni ma i sintomi si attenuano ed è più facile gestirli”, afferma.

Nelle prime 4 settimane si sono registrate circa 3o mila dosi effettuate da tutti gli attori coinvolti dalla somministrazione nella nostra provincia. “La possibilità di vaccinazione è con accesso libero o su prenotazione su prenotovaccino.regione.liguria.it e dal 21 ottobre aperta a tutti gratuitamente“, conclude.