Asl2, a Sassello, Pontinvrea, Stella San Giovanni e Urbe la quarta tappa della campagna di vaccinazione antinfluenzale su camper mobile

Obiettivo dell’iniziativa è assicurare e garantire il diritto alla prevenzione anche nei comuni più isolati, ma anche in comuni più centrali per le persone che hanno comunque difficoltà a spostarsi