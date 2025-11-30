Asl 2, la dott.ssa Grazia Guiddo nuovo direttore del pronto soccorso di Savona

Da lunedì 1° dicembre la dott.ssa Grazia Guiddo assumerà ufficialmente l’incarico di direttore della struttura complessa pronto soccorso e medicina d’urgenza levante dell’Asl 2 Savonese.

La nomina, conferita dal Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Ligure 2, è stata formalizzata con deliberazione n. 840 del 14 novembre 2025, a seguito dell’espletamento della selezione pubblica per l’incarico quinquennale di Direttore medico di struttura.

La dott.ssa Guiddo opera presso il Pronto Soccorso di Savona dal 1/7/1992 e, nel corso della sua carriera, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità. Dal 2015 ha svolto la funzione di “sostituto” del Direttore della Struttura Complessa; nel luglio 2024 è subentrata quale direttore temporaneo dopo il pensionamento del dott. Roberto Lerza.

Laureata con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova nell’aprile 1988, ha conseguito nel 1993 la specializzazione in Chirurgia Generale (II Scuola), ottenendo il massimo dei voti.

Dopo diverse esperienze professionali, nell’aprile 2000 ha assunto il ruolo a tempo indeterminato di dirigente medico di I livello presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona, nella disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza.

Dal dicembre 2007 è stata nominata Responsabile della Struttura Semplice “Sale Visita e Osservazione Breve Intensiva”, coordinando l’organizzazione delle attività delle Sale Visita e dell’OBI del Pronto Soccorso.

Numerosi gli incarichi ricoperti nel corso della sua attività: dal 2021 partecipa alla Società Scientifica Academy of Emergency Medicine in qualità di Segretario; dal 2018 è componente esperto per ASL2 nel Coordinamento Regionale sul tema della violenza contro le donne, con particolare riferimento agli accessi in Pronto Soccorso; dal 2013 contribuisce, come membro dell’Unità di Crisi di Asl 2 Savonese, alla stesura dei piani di Emergenza per Massiccio Afflusso di Feriti ed Evacuazione, con specifico focus sulle procedure di emergenza del Pronto Soccorso.

“Con la nomina della dott.ssa Grazia Guiddo si rafforza una leadership professionale maturata in oltre vent’anni di attività all’interno dei servizi dell’emergenza-urgenza, un patrimonio di competenze che assicura continuità gestionale e una solida direzione clinica e organizzativa – commenta il Direttore Generale Michele Orlando – Il nuovo incarico rappresenta un ulteriore elemento di stabilità per un settore strategico della cura e dell’assistenza sanitaria, fondamentale per la cittadinanza savonese e per tutte le persone che accedono al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo.”

“Sono felice e orgogliosa di essere alla guida di un Pronto Soccorso che si è sempre distinto per modernità ed innovazione. Dal 1992 quando fui assunta per l’organico della prima automedica entrata in servizio in Italia ad oggi l’organizzazione del Pronto Soccorso è sempre stata all’avanguardia per l’impiego di strumenti tecnologici avanzati, organizzazione di percorsi clinico-assistenziali il più completi e l’elevata professionalità e qualità di medici, infermieri e operatori socio-sanitari.

E’ pertanto un privilegio poter proseguire la mia carriera dirigendo il Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo con l’impegno e la ferma intenzione di continuare di favorire la crescita professionale di tutti i Professionisti del team e di fornire ai cittadini savonesi prestazioni di sempre maggiore qualità.” riferisce la dott.ssa Guiddo.