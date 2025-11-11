  • News24
Politica

Ascensore Bergeggi, oltre un mese di ritardo sulla fine dei lavori. Perria: “Contestato legalmente. Attendiamo la conclusione del cantiere”

Polemiche anche sul fatto che l'aera di cantiere ha occupato 3 posti auto a disco orario (per le attività commerciali) su cinque disponibili: "Abbiamo recuperato un posto auto che prima riservato alla protezione civile"

Bergeggi. “Dobbiamo constare che indubbiamente ci sono dei ritardi rispetto a quanto preventivato sulla fine dei lavori di rifacimento e riqualificazione dell’ascensore”. Ad affermarlo a IVG è Mauro Perria, assessore del Comune di Bergeggi.

Sulle pagine del nostro giornale a metà giugno avevamo già segnalato la polemica riguardo al rifacimento dell’ascensore. L’inizio dei lavori è avvenuto a fine maggio e il termine era previso entro la fine di settembre: dunque siamo ad oltre un mese di ritardo e, con ogni probabilità, se ne accumulerà di ulteriore.

A Bergeggi i pochi servizi ormai rimasti sono concentrati in un unico punto in centro paese: comune, posta, ambulatorio medico e infermieristico, farmacia, sportello ecologico Sat, biblioteca e l’area giochi bambini. Tutto situato sotto il livello stradale al piano -1, -2 e -3, raggiungibili quindi con ascensore e scale. Se in estate la problematica derivava dal fatto che i lavori stavano avvenendo a stagione estiva in corso (quando la popolazione di Bergeggi si moltiplica esponenzialmente) ad oggi la polemica deriva appunto dal fatto che per i residenti non avere accesso all’ascensore implica il fatto di raggiungere con più difficoltà le attività e i servizi.

“Quest’estate ci sono state delle interruzioni dovute all’eccessivo caldo, interruzioni a seguito dell’ordinanza della Regione Liguria – spiega Perria – in seguito ci sono stati alcuni problemi tecnici per cui si è resa necessaria la modifica del progetto. Ma questo ritardo non è giustificabile e la ditta è già stata sollecitata tramite azione legale“.

I lavori sono finanziati da un fondo regionale di 130 mila euro e c’era l’obbligo di ultimare i lavori entro 120 giorni dall’inizio del cantiere. A metà giugno il sindaco Nicoletta Rebagliati aveva assicurato che l’Amministrazione aveva a cuore il progetto e che controllava sistematicamente l’andamento dei lavori. Ad oggi, con un mese di ritardo l’Amministrazione continua a monitorare la situazione: “Adesso siamo nella fase in cui il ritardo è già stato contestato anche perchè capiamo le esigenze dei cittadini – sottolinea Perria – il passo successivo sarebbe quello della revoca del contratto e l’affidamento dei lavori ad una nuova ditta ma bisogna valutare con attenzione il rapporto costi-benefici e l’ulteriore prolungamento dei tempi. Il nostro interesse primario è la conclusione dei lavori che ci auspichiamo arrivi entro la fine dell’anno.”.

Alcuni residenti lamentano il fatto anche che nelle ultime due settimane il cantiere è completamente fermo: “Uno dei due lavoratori è malato e per questioni di tipo infortunistico devono essere sempre in due. Questo giustifica le ultime due settimane ma per il resto non ci sono grosse giustificazioni. Siamo in attesa, i lavori devono essere portati a termine in un periodo congruo, ovvero entro il 2025”.

Per i disabili il Comune ha messo a disposizione un dispositivo scendi scale che necessita però di assistenza per il funzionamento e non è proprio semplice utilizzarlo. “Il funzionamento è difficoltoso ma non è mai stato utilizzato. In questo senso non ci risultano grosse problematiche ma resta il fatto che il disservizio c’è”, ammettono dal Comune.

A tutto questo si aggiunge il fatto che l’area di cantiere ha occupato tre posti auto a disco orario su cinque disponibili, i quali erano pensati a servizio delle poche attività commerciali presenti e dei loro clienti. Tutto questo potrebbe causare avversità a chi volesse recarsi a fare compere con l’auto. La difficoltà nel trovare posteggi (già poco presenti) potrebbe persuadere i residenti, ma anche i turisti, a recarsi presso quei servizi e ciò  potrebbe creare, di conseguenza, un danno economico per tutti.

Ma anche su questo l’Amministrazione rassicura: “Abbiamo parzialmente ovviato alla problematica recuperando un posto auto che prima riservato alla protezione civile. Ci vuole pazienza ma ci siamo dietro con impegno eattenzione”, conclude.

 

