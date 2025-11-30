  • News24
Arpal, perturbazione in arrivo sulla Liguria e il savonese: temporali e venti forti

Progressivo aumento dell'instabilità, da domenica sera attese piogge diffuse

Liguria. È in corso il progressivo aumento dell’instabilità, per l’avvicinarsi di una perturbazione dalla Francia.

“Nel pomeriggio odierno deboli piovaschi sparsi e isolati rovesci, dalla sera rovesci più diffusi sul levante savonese e il centro della regione, anche moderati e localmente temporaleschi. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento (40-50 km/h), trombe d’aria e piccoli smottamenti” si legge nell’ultimo bollettino diffuso da Arpal.

“Fino alla parte centrale di domani, lunedi primo dicembre, ancora rovesci moderati diffusi più insistenti a levante, e bassa probabilità di temporali forti, con raffiche di vento ancora consistenti (50-60 km/h)”.
e rafficati settentrionali”.

“Si potranno formare deboli convergenze (all’inizio da sud, poi anche con l’ingresso dei venti da nord fino a forti) favorevoli al permanere delle precipitazioni per piu tempo sullo stesso territorio, ma più probabili in mare”.

