Arenzano on fire sul mercato: ingaggiato anche Castiglione

Arenzano. Altro colpo del ds Matteo Marenco. Dopo Minardi, Sakhi e Battaglia arriva Tommaso Castiglione.
Il centrocampista classe 2003, con esperienze in Serie D con Vado e Albenga, arriva dal Pietra Ligure ritrovando così mister Cocco.
