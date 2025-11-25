  • News24
Consiglio regionale

Aree protette in Liguria, maggiore coordinamento con il governo: approvato ordine del giorno

"Nel programma di finanziamento nazionale anche il sistema dei Parchi regionali"

Liguria. E’ stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 218 presentato da Lilli Lauro (FdI) che impegna la giunta a chiedere alla Conferenza Stato-Regioni di valutare la possibilità di invitare alla commissione “Ambiente energia e sostenibilità” gli assessori che detengono la delega per le aree protette al fine di potersi coordinare sui vari provvedimenti che riguardano nello specifico i parchi e a chiedere alla Conferenza Stato-Regioni di ribadire quanto approvato nell’ordine del giorno del 22 febbraio 2024 sulla richiesta al Governo e al Ministero dell’Ambiente di inserire nel programma di finanziamento nazionale, cioè la Legge quadro sulle aree protette n.394 del 1991, anche il sistema dei parchi regionali.

“Conferenza Stato-Regioni e tematiche che riguardano le aree protette, in particolare del nostro territorio. L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno che impegna la giunta Bucci a chiedere alla Conferenza Stato-Regioni di valutare la possibilità di invitare alla commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità gli assessori regionali per le Aree protette al fine di potersi coordinare, di volta in volta, sui vari provvedimenti che riguardano i Parchi sul territorio” hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi.

“Inoltre, l’impegnativa del documento chiede alla Conferenza delle Regioni di ribadire quanto approvato nell’ordine del giorno del 22 febbraio 2024 che riguarda la richiesta al Governo e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) di inserire nel programma di finanziamento nazionale anche il sistema dei Parchi regionali” concludono.

